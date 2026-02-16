«Локомотив» не договорился с Олейниковым по зарплате. Вингер «Крыльев» просил 5 млн рублей в месяц («Чемпионат»)

«Локомотив» и Олейников не договорились о зарплате.

«Локомотив» не договорился с вингером «Крыльев Советов » Иваном Олейниковым о зарплате, сообщил «Чемпионат».

Московский клуб был заинтересован в футболисте, но переговоры зашли в тупик после требования стороны игрока о зарплате в 5 миллионов рублей в месяц.

Олейников по-прежнему ведет переговоры с «Рубином».

Ранее сообщалось , что «Локомотив » обменяет Данилу Годяева в «Крылья» на Олейникова с доплатой в 100 миллионов рублей.

Олейников забил 2 гола и сделал 2 передачи в 13 матчах сезона Мир РПЛ .