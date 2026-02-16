«Локомотив» не договорился с Олейниковым по зарплате. Вингер «Крыльев» просил 5 млн рублей в месяц («Чемпионат»)

  • Спортс
147

«Локомотив» и Олейников не договорились о зарплате.

«Локомотив» не договорился с вингером «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым о зарплате, сообщил «Чемпионат».

Московский клуб был заинтересован в футболисте, но переговоры зашли в тупик после требования стороны игрока о зарплате в 5 миллионов рублей в месяц.

Олейников по-прежнему ведет переговоры с «Рубином».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обменяет Данилу Годяева в «Крылья» на Олейникова с доплатой в 100 миллионов рублей.

Олейников забил 2 гола и сделал 2 передачи в 13 матчах сезона Мир РПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
147 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличная реклама лимиту
Ответ funnynerd21
Отличная реклама лимиту
Комментарий скрыт
Ответ funnynerd21
Отличная реклама лимиту
Комментарий скрыт
Чем отличается 1-минутный разогрев бутербродов в микроволновке от нарезки лучших моментов Олейникова за этот сезон?

Разогрев будтербродов длится дольше
А что, если 4 - с голодухи помрет? Или бомжевать на вокзале будет?
Ответ Владимир_1116552235
А что, если 4 - с голодухи помрет? Или бомжевать на вокзале будет?
Помидоры и хлеб хорошего качества стоят очень дорого.
Ответ Владимир_1116552235
А что, если 4 - с голодухи помрет? Или бомжевать на вокзале будет?
Да ему фантазии не хватит столько денег потратить
Н-да. Кто и когда прекратит этот безумный аттракцион непонятной финансовой щедрости РФПЛ команд этим игрокам уровня максимум 2й лиги чемп СССР? Неужели государству некуда девать деньги?
Ответ samks-42
Н-да. Кто и когда прекратит этот безумный аттракцион непонятной финансовой щедрости РФПЛ команд этим игрокам уровня максимум 2й лиги чемп СССР? Неужели государству некуда девать деньги?
Комментарий скрыт
Ответ MoRo
Комментарий скрыт
А сколько матчей у клубов РПЛ в еврокубках за последние 3 года?
В год получается меньше, чем за свой счет взять лишнюю неделю отдыха в Бразилии)
Откуда они повылезали все эти деревянные миллионеры??
Ответ Рубин2003
Откуда они повылезали все эти деревянные миллионеры??
Это внебрачные дети лимита и отстранения
И это ещё лимит не ужесточили. )
Правильно выстроили политику в клубе . Какой смысл был не переподписывать на повышенных условиях Баринова , а потом подписывать Оленя на таких же условиях.
Ответ Константин Эсперов
Правильно выстроили политику в клубе . Какой смысл был не переподписывать на повышенных условиях Баринова , а потом подписывать Оленя на таких же условиях.
Баринов два ляма хотел, которые ему в ЦСКА дали
Ответ Константин Эсперов
Правильно выстроили политику в клубе . Какой смысл был не переподписывать на повышенных условиях Баринова , а потом подписывать Оленя на таких же условиях.
У них одна цена?????
Воспитанник академии ЦСКА, который там не потянул и всю жизнь по командам из пердива или нижней "восьмерки" РПЛ , даже не игрок Сборной ... нехилые такие аппетиты ))
Ответ Фокс45
Воспитанник академии ЦСКА, который там не потянул и всю жизнь по командам из пердива или нижней "восьмерки" РПЛ , даже не игрок Сборной ... нехилые такие аппетиты ))
Просто парнищка нос по ветру держит
Ему 27, скорее всего может быть первый и последний в жизни нормальный по деньгам контракт. Если ему Рубин предлагает 5 ку в месяц, почему он должен соглашаться на меньшее от Локо. Было бы ему хотя бы 20, так еще можно было надеяться на что-то в перспективе, а так уже не мальчик.
Ответ Алекс_80
Ему 27, скорее всего может быть первый и последний в жизни нормальный по деньгам контракт. Если ему Рубин предлагает 5 ку в месяц, почему он должен соглашаться на меньшее от Локо. Было бы ему хотя бы 20, так еще можно было надеяться на что-то в перспективе, а так уже не мальчик.
Так пусть в Путин и дует
Рекомендуем