«Локомотив» не договорился с Олейниковым по зарплате. Вингер «Крыльев» просил 5 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
«Локомотив» и Олейников не договорились о зарплате.
«Локомотив» не договорился с вингером «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым о зарплате, сообщил «Чемпионат».
Московский клуб был заинтересован в футболисте, но переговоры зашли в тупик после требования стороны игрока о зарплате в 5 миллионов рублей в месяц.
Олейников по-прежнему ведет переговоры с «Рубином».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обменяет Данилу Годяева в «Крылья» на Олейникова с доплатой в 100 миллионов рублей.
Олейников забил 2 гола и сделал 2 передачи в 13 матчах сезона Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
