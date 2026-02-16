  • Спортс
Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»

Беппе Маротта оценил удаление Пьера Калулу.

Президент «Интера» Беппе Маротта прокомментировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А (3:2).

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«Наша позиция очень проста. В прессе разразился совершенно непропорциональный скандал. Бастони стал мишенью для травли в СМИ, которая выходит за рамки произошедшего.

Бастони никогда не был замешан ни в каких инцидентах. Он – часть наследия национальной сборной.

Его вызов в сборную Италии поставили под сомнение – это совершенно несправедливо. Он, безусловно, совершил ошибку, но кто этого не делал?

Были игроки, которые прославились симуляцией. Это печально. Но это обычное явление, а не нечто экстраординарное. Решение судьи было ошибочным – и я это признаю.

Помню, что «Интер» проиграл скудетто с разницей в одно очко, и, оглядываясь назад, можно сказать, что в матче «Интер» – «Рома» была допущена вопиющая ошибка, пенальти, который мог бы решить исход чемпионата. Тем не менее мы придерживались принятых решений.

Мы вмешались только после матча «Наполи» – «Интер», из-за пенальти, который решил исход матча. И этот пенальти был признан несправедливым самими судейскими органами», – сказал Беппе Маротта.

«Юве» в бешенстве из-за красной: призывают к отставке босса судей. После ругани в подтрибунке

Мне кажется, на Бастони катят бочку не за сам нырок, а за то, как он повёл себя после этого.
Ответ sintenced
Мне кажется, на Бастони катят бочку не за сам нырок, а за то, как он повёл себя после этого.
Комментарий скрыт
Ответ <Inter>
Комментарий скрыт
Может надо перестать оправдывать такую радость удавшейся симуляции? Это выглядело мерзко
Когда уже за подобные "обычные" явления штрафовать дисквалификациями начнут постфактум уже. И меньше было б этого балета с симуляциями. За расистские высказывания - собирают комиссию, впаривают дисквы на неслабое количество матчей, хотя кто что ляпнул - не особо влияет на результаты матчей. А тут - "ну решение принято, да, ошибочное, но что тут поделать, пук-среньк".
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Когда уже за подобные "обычные" явления штрафовать дисквалификациями начнут постфактум уже. И меньше было б этого балета с симуляциями. За расистские высказывания - собирают комиссию, впаривают дисквы на неслабое количество матчей, хотя кто что ляпнул - не особо влияет на результаты матчей. А тут - "ну решение принято, да, ошибочное, но что тут поделать, пук-среньк".
Потому что не выгодно судейским комитетам. Расистские высказывания касаются исключительно этики игроков и там легко сказать, что арбитр находился далёко и ничего не слышал. А вот признавать грубые ошибки судей никто не хочет, так как в долгосрочной перспективе это убьет репутацию чемпионата. Симуляции ведь происходят в каждом туре и все просто будут скидывать видео с доносами друг на друга. Также высветиться факт того, что судьи не замечают очень откровенных нырков за которые должны выносить предупреждения
Ответ <Inter>
Потому что не выгодно судейским комитетам. Расистские высказывания касаются исключительно этики игроков и там легко сказать, что арбитр находился далёко и ничего не слышал. А вот признавать грубые ошибки судей никто не хочет, так как в долгосрочной перспективе это убьет репутацию чемпионата. Симуляции ведь происходят в каждом туре и все просто будут скидывать видео с доносами друг на друга. Также высветиться факт того, что судьи не замечают очень откровенных нырков за которые должны выносить предупреждения
Ну так это ж их работа, ещё и в плечи ВАР им в помощь ввели, а воз и ныне там)
То как повёл себя Бастони говорит лишь о том, что это было целенаправленно и у него это феерически получилось - оставить Юве вменшенстве. Интеристы явно понимали, что с таким Юве эта игра прогулкой не будет, вот и надо было ято то делать чтоб второй раз не обос.. ться, а на войне как говорится все методы хороши.
Ответ Juve-61
То как повёл себя Бастони говорит лишь о том, что это было целенаправленно и у него это феерически получилось - оставить Юве вменшенстве. Интеристы явно понимали, что с таким Юве эта игра прогулкой не будет, вот и надо было ято то делать чтоб второй раз не обос.. ться, а на войне как говорится все методы хороши.
Комментарий скрыт
Ответ <Inter>
Комментарий скрыт
пфф весь матч ,весь матч интер так играл? что ты кому рассказываешь? ответь тогда зачем киву после жёлтых сразу меняет бареллу и бастони то???что ты тут сказки рассказываешь 🤣
Конечно косой "признает" , когда весь мир уже признал ) а цыкунишка пистони аж комменты к акку закрыл , плачет , бедняжка , "затравили " его 😂
Маротта занимается софистикой. Разве дело в этой конкретной ошибке арбитра, они случаются. Дело в реакции самого бастони, реакции главного тренера Киву и дальнейшей трактовки судьёй последующих спорных эпизодов. Игроки интера несколько раз срывали атаку Юве грубыми фолами заслуживающими жёлтой. В штрафной интера было как минимум два эпизода, когда контакт между игроками был гораздо явнее, чем.. В общем, в центре поля эти контакты интерпретировались бы как явный фол. Если судья с такой лёгкостью раздаёт игрокам Юве жёлтые, тот же Калюлю не заслуживал ни одной, то будь добр проявляй последовательность. Но её не было. Либо ты даёшь бороться, либо нет. В воскресенье одной команде играть жёстко позволялось, другой нет.
Самое противное, что и дисквалифицировать бастони, а также отменять дисквал Калюлю никто не собирается. Прикрываются регламентом. Хотя ранее он не мешал постфактум дисквалифицировать игрока Юве.
Поэтому нечего удивляться обструкции со стороны общественности. Если властьимущие не имеют воли наказать виновника, хейт со стороны общественности естественное развитие события.
Чтобы все понимали. Этого недосудью уже до того дисквалифицировали на 13 месяцев. Ответы сами напрашиваются
Косой по картонной классике начал вспоминать то , что произошло много лет назад))) такие клоуны!
За последние три сезона «Интер» получил всего две прямые красные карточки (три, если учитывать удаления за две жёлтые) — это значительно меньше, чем у «Милана» и «Ювентуса».

За последние три сезона у «Интера» также зафиксирован баланс +24 по пенальти (назначенные в пользу и против) — это первый показатель в Серии А.
Ответ vel
За последние три сезона «Интер» получил всего две прямые красные карточки (три, если учитывать удаления за две жёлтые) — это значительно меньше, чем у «Милана» и «Ювентуса». За последние три сезона у «Интера» также зафиксирован баланс +24 по пенальти (назначенные в пользу и против) — это первый показатель в Серии А.
И каждую игру Барелла материт судью и каждый раз нет жк)
Ответ vel
За последние три сезона «Интер» получил всего две прямые красные карточки (три, если учитывать удаления за две жёлтые) — это значительно меньше, чем у «Милана» и «Ювентуса». За последние три сезона у «Интера» также зафиксирован баланс +24 по пенальти (назначенные в пользу и против) — это первый показатель в Серии А.
В Испании с мадридскими пеналями тоже приходится бороться. Но ничего, мы уже привыкли, и вы привыкнете)
А вот Киву с тобой не согласен. Было касение? Было. Значит карточка по делу и симуляции не было. Вопрос только почему за шлагбаум Бога в концовке не было фола. А, ну да, это другое.
О как запели то! Пусть посмотрит, как прыгали его игроки от радости, видя что симуляция удалась и показана красная карточка! А в СМИ на это отреагировали очень даже адекватно в Италии! Получает то, что заслужил!
И почему бы Маротте не сделать подобное заявление вчера, если он действительно это осознаёт? Но он делает это только сегодня, когда уже прижало и деваться некуда!
