Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»
Президент «Интера» Беппе Маротта прокомментировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А (3:2).
На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
«Наша позиция очень проста. В прессе разразился совершенно непропорциональный скандал. Бастони стал мишенью для травли в СМИ, которая выходит за рамки произошедшего.
Бастони никогда не был замешан ни в каких инцидентах. Он – часть наследия национальной сборной.
Его вызов в сборную Италии поставили под сомнение – это совершенно несправедливо. Он, безусловно, совершил ошибку, но кто этого не делал?
Были игроки, которые прославились симуляцией. Это печально. Но это обычное явление, а не нечто экстраординарное. Решение судьи было ошибочным – и я это признаю.
Помню, что «Интер» проиграл скудетто с разницей в одно очко, и, оглядываясь назад, можно сказать, что в матче «Интер» – «Рома» была допущена вопиющая ошибка, пенальти, который мог бы решить исход чемпионата. Тем не менее мы придерживались принятых решений.
Мы вмешались только после матча «Наполи» – «Интер», из-за пенальти, который решил исход матча. И этот пенальти был признан несправедливым самими судейскими органами», – сказал Беппе Маротта.
Самое противное, что и дисквалифицировать бастони, а также отменять дисквал Калюлю никто не собирается. Прикрываются регламентом. Хотя ранее он не мешал постфактум дисквалифицировать игрока Юве.
Поэтому нечего удивляться обструкции со стороны общественности. Если властьимущие не имеют воли наказать виновника, хейт со стороны общественности естественное развитие события.
За последние три сезона у «Интера» также зафиксирован баланс +24 по пенальти (назначенные в пользу и против) — это первый показатель в Серии А.
И почему бы Маротте не сделать подобное заявление вчера, если он действительно это осознаёт? Но он делает это только сегодня, когда уже прижало и деваться некуда!