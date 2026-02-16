Президент «Интера» Маротта об удалении Калулу: «Решение судьи было ошибочным, и Бастони ошибся, но кто этого не делал? Он стал мишенью для травли в СМИ – это несправедливо»

Беппе Маротта оценил удаление Пьера Калулу.

Президент «Интера » Беппе Маротта прокомментировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А (3:2).

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса » вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«Наша позиция очень проста. В прессе разразился совершенно непропорциональный скандал. Бастони стал мишенью для травли в СМИ, которая выходит за рамки произошедшего.

Бастони никогда не был замешан ни в каких инцидентах. Он – часть наследия национальной сборной.

Его вызов в сборную Италии поставили под сомнение – это совершенно несправедливо. Он, безусловно, совершил ошибку, но кто этого не делал?

Были игроки, которые прославились симуляцией. Это печально. Но это обычное явление, а не нечто экстраординарное. Решение судьи было ошибочным – и я это признаю.

Помню, что «Интер» проиграл скудетто с разницей в одно очко, и, оглядываясь назад, можно сказать, что в матче «Интер» – «Рома» была допущена вопиющая ошибка, пенальти, который мог бы решить исход чемпионата. Тем не менее мы придерживались принятых решений.

Мы вмешались только после матча «Наполи» – «Интер», из-за пенальти, который решил исход матча. И этот пенальти был признан несправедливым самими судейскими органами», – сказал Беппе Маротта.

