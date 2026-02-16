25

Экс-футболист молодежной сборной Украины Петров погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб бывший футболист молодежной сборной Украины.

Бывший футболист молодежной сборной Украины Сергей Петров погиб в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в федерации футбола Евпатории. Петрову было 28 лет.

«В зоне СВО погиб футболист ФК «ТаврияЭнерго» Петров Сергей.

Петров начинал профессиональную деятельность в луцкой «Волыни», привлекался к молодежной сборной Украины, затем играл в первой лиге Украины в кировоградской «Звезде», ФК «Львов», «Рухе», «Металлисте 1925», «Агробизнесе».

В 2022 году вернулся в Крым, поиграв в «Алустоне», уехал в Узбекистан, завершил карьеру после травмы.

В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на покровское направление. С последнего штурма он не вернулся», – говорится в сообщении федерации.

Скорее бы этот кошмар закончился
Ответ Валера Васин
Скорее бы этот кошмар закончился
Комментарий скрыт
Ответ Tun
Комментарий скрыт
Ну так в чём проблема?
Покажите своим личным примером, как нужно это закончить?
Светлая память!
Люди, он вообще то за наших воевал. Новость то читайте 🤷🏻
Ответ Красная стрела
Люди, он вообще то за наших воевал. Новость то читайте 🤷🏻
Комментарий удален модератором
Ответ Денис Давыдов
Комментарий удален модератором
Ну повой, повой
Комментарий удален модератором
Ответ fatei4
Комментарий удален модератором
Инфантил, ты хоть телегу там, например, открой, почитай новости, что евро лидеры говорят и говорили ранее о России. Сложи, если не 2+2, то хоть 1+1.
Ответ Алексей 163 RUS
Инфантил, ты хоть телегу там, например, открой, почитай новости, что евро лидеры говорят и говорили ранее о России. Сложи, если не 2+2, то хоть 1+1.
Евролидеры это фицо и орбан? Бивис и батхэд два дружка пути 😀
Непонятно за какую сторону он воевал
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Непонятно за какую сторону он воевал
Сначала тоже не понял, но "принял решение уйти на СВО" - Украина не проводит СВО
Ответ Заяцволк
Сначала тоже не понял, но "принял решение уйти на СВО" - Украина не проводит СВО
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Sterling31
Комментарий удален модератором
Это верно, да. Но с ним по-другому чуть обстоят дела. К чему привело решение воевать с Россией ? К полному краху страны - убитые, инфраструктура сломана и др. Означает ли это, что решение воевать с Россией защитило Украину ? Нет, ровно наоборот, решение воевать разрушило Украину. А кто принял это решение ? Это власть, какие-то ещё ответственные лица. А что нужно было сделать, чтобы сохранить свою страну, защитить ? Ответ: подписать и соблюдать мирные договоры с Россией. Значит предателями родины являются именно те, кто принял решение воевать вместо мира, причём воевать за идеи запада. У них одна дорога, да. А этот футболист как раз пошёл воевать против предателей, которые захватили его родину, и губят её
