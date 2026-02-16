Экс-футболист молодежной сборной Украины Петров погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб бывший футболист молодежной сборной Украины.
Бывший футболист молодежной сборной Украины Сергей Петров погиб в зоне спецоперации.
Об этом сообщили в федерации футбола Евпатории. Петрову было 28 лет.
«В зоне СВО погиб футболист ФК «ТаврияЭнерго» Петров Сергей.
Петров начинал профессиональную деятельность в луцкой «Волыни», привлекался к молодежной сборной Украины, затем играл в первой лиге Украины в кировоградской «Звезде», ФК «Львов», «Рухе», «Металлисте 1925», «Агробизнесе».
В 2022 году вернулся в Крым, поиграв в «Алустоне», уехал в Узбекистан, завершил карьеру после травмы.
В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на покровское направление. С последнего штурма он не вернулся», – говорится в сообщении федерации.
Опубликовано: Sports
Источник: РИА Новости
