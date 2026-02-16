Экс-футболист молодежной сборной Украины Петров погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб бывший футболист молодежной сборной Украины.

Бывший футболист молодежной сборной Украины Сергей Петров погиб в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в федерации футбола Евпатории. Петрову было 28 лет.

«В зоне СВО погиб футболист ФК «ТаврияЭнерго» Петров Сергей.

Петров начинал профессиональную деятельность в луцкой «Волыни », привлекался к молодежной сборной Украины, затем играл в первой лиге Украины в кировоградской «Звезде », ФК «Львов », «Рухе », «Металлисте 1925», «Агробизнесе».

В 2022 году вернулся в Крым, поиграв в «Алустоне», уехал в Узбекистан, завершил карьеру после травмы.

В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на покровское направление. С последнего штурма он не вернулся», – говорится в сообщении федерации.