18

Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» и «Ульсан» голов не забили

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 8-го тура.

В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 8-го тура.

16 февраля «Аль-Хилаль» Карима Бензема победил «Аль-Вахду» (2:1) в матче 8-го тура Лиги чемпионов Азии.

17 февраля уже потерявший шансы на выход в плей-офф «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл «Бурирам Юнайтед» (0:2), «Аль-Садд» уступил «Аль-Иттихаду» (1:4).

18 февраля «Шанхай Порт» сыграл вничью с «Ульсаном» (0:0).

Лига чемпионов Азии

8-й тур

Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
18 февраля 10:00, SAIC Motor Pudong Arena
Логотип домашней команды
Шанхай Порт
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Ульсан ХД
Матч окончен
90’
+3’
Чан Си Йон   Хо Йоль
90’
+3’
Чхой Сок Хюн   Юн Чжон Гю
Орр   Фэн Цзинь
88’
Ли Шуай   Yue
82’
Азиангбе   Чжан Юань
82’
80’
Cho   Маркао
80’
Кан Сан У   Чан Си Йон
80’
Карьелло   Сим Сан Мин
Вэй Чжэнь   Чжан Линьпэн
78’
Лу Юнтао   Куай
78’
76’
Pimentel Ferreira   Ли Чжин Хен
70’
Cho
2тайм
Перерыв
Габриэлзиньо   Синьсян
41’
Си Ян
30’
Шанхай Порт
Янь Цзюньлин, Ли Шуай, Юсуп, Вэй Чжэнь, Си Ян, Матеус Витал, Габриэлзиньо, Азиангбе, Лу Юнтао, Лю Чжужунь, Орр
Запасные: Бао Шимэн, Фу Хуань, Чжан Линьпэн, Мелендо, Jingchao Meng, Чэнь Вэй, Фэн Цзинь, Yue, Куай, Чжан Юань, Ван Шэньчао, Синьсян
1тайм
Ульсан ХД:
Чжо Хен У, Cho, Ким Ен Гвон, Ли Чжэ Ик, Чхой Сок Хюн, Боянич, Ли Гю Сон, Кан Сан У, Ли Дон Ген, Pimentel Ferreira, Карьелло
Запасные: Ли Чжин Хен, Маркао, Пэк Ин Ву, Чан Си Йон, Рю Сон Мин, Сим Сан Мин, Хо Йоль, Трояк, Min-seo Jo, Юн Чжон Гю
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
18 февраля 10:00, AAMI Park
Логотип домашней команды
Мельбурн Сити
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Канвон
Матч окончен
88’
Seung-Won Lee   Hyo-Bin Lee
Бехич   Peter Gerard Antoniou
81’
Тиг   Benjamin Joseph Mazzeo
75’
74’
Mo
Бехич
74’
71’
Ким Дэ Вон   Ji-Ho Lee
62’
Jun-Seok Song   Do-Hyun Kim
62’
Yun-Gu Kang   Mo
Lopane   Zane William Schreiber
60’
Kavian Rahmani   Арзани
60’
Medin Memeti   Emin Durakovic
46’
46’
Joon-Hyuck Kang   Min-Ha Shin
2тайм
Перерыв
Мельбурн Сити
Бич, Бехич, Супреан, Феррейра, Harrison Thomas Shillington, Тиг, Lopane, Куэн, Medin Memeti, Kavian Rahmani, Max Caputo
Запасные: Арзани, James Sigurd Nieuwenhuizen, Аткинсон, Делбридж, Emin Durakovic, Besian Kutleshi, Benjamin Joseph Mazzeo, Marcus James Younis, Peter Gerard Antoniou, Liam Robert Oska Bonetig, Zane William Schreiber, Lawrence Wong
1тайм
Канвон:
Park, Jun-Seok Song, Gi-Hyuk Lee, Тучи, Joon-Hyuck Kang, Со Мин У, Seung-Won Lee, Ким Дэ Вон, Yun-Gu Kang, Ко Ен Чжун, Sang-Hyeok Park
Запасные: Eun-Chong Hwang, Халайхал, Eun-Ho Lee, Hyun-Tae Jo, Пак Хо Ен, Чхве Бен Чхан, Hyo-Bin Lee, Min-Ha Shin, Do-Hyun Kim, Ji-Ho Lee, Mo, Jung-Hun Kim
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
16 февраля 16:00, Sharjah Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Шарджа
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Насаф
Матч окончен
90’
+3’
Рахматов
90’
+2’
Шаля   Усмонов
90’
+2’
Рустамов   Yashnarbek Berdirahmonov
Кайо   Фетай
90’
Поблете   Рашид
89’
87’
  Абдуназаров
  Кайо
80’
74’
Мухиддинов   Абдуназаров
74’
Абдихоликов   Сокари
Коронадо   Camara
71’
70’
Эшмуродов
Ганим   Чжо Ю Мин
63’
Ибрагим   Бен-Ларби
63’
2тайм
Перерыв
30’
  Ибрагим
Поблете
21’
Аль-Шарджа
Аль-Хосани, Leandro Viana da Silva Gama, Рафаэл Перейра, Ганим, Ибрагим, Коронадо, Поблете, Masouz Al-Yassi, Кайо, Салданья, Луанзиньо
Запасные: Katinić, Prijović, Фетай, Arshia Sarshogh, Camara, Mayed Saeed Hassan Al kass Al Awani, Khaled Tawhid Mohammad Taher Abdulla Al Mohtadi, Хассан, Бен-Ларби, Мохамед, Чжо Ю Мин, Рашид
1тайм
Насаф:
Неъматов, Абдирахматов, Мухиддинов, Давронов, Эшмуродов, Гайбуллаев, Рустамов, Рахматов, Бахромов, Абдихоликов, Шаля
Запасные: Samandar Muratbaev, Халилов, Yashnarbek Berdirahmonov, Kuvonchbek Khushvaktov, Комилов, Сокари, Абдуназаров, Dilshod Murtazayev, Усмонов
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
16 февраля 16:00, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Ахли Джидда
Завершен
4 - 3
Логотип гостевой команды
Шабаб Аль-Ахли
Матч окончен
90’
+5’
  Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri
Аль-Муваллад
90’
Дамс
80’
79’
Эззатоллахи   Sergio Damián García Graña
78’
  Breno Cascardo Lemos
74’
Rikelme Hernandes Amorim Rocha   Sebastián González Baquero
Атангана Эдоа   Аль-Муваллад
70’
66’
  Breno Cascardo Lemos
61’
Аль-Гассани   Breno Cascardo Lemos
61’
João Marcelo Soares de Freitas   Kauan Santos Silva
Марез   Ricardo Mathias da Silva
60’
  Салех
52’
Галено   Салех
46’
46’
Хамис   Гильерме Бала
Аль-Хавсави   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
46’
Рожер   Дамс
46’
2тайм
Перерыв
  Мийо
45’
+3’
  Абдулла
35’
  Аль-Бурайкан
12’
Аль-Ахли Джидда
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Аль-Джухани, Атангана Эдоа, Мийо, Галено, Марез, Аль-Бурайкан
Запасные: Дамс, Кессиэ, Тоуни, Ali Ahmed Bakhashwin, Бакор, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Муваллад, Салех, Ricardo Mathias da Silva, Salman Saeed Al Jadani
1тайм
Шабаб Аль-Ахли:
Абдулла, Rikelme Hernandes Amorim Rocha, Игор, Планич, Mateus Henrique Alves Silva, Эззатоллахи, Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri, Хамис, Максимович, Аль-Гассани, João Marcelo Soares de Freitas
Запасные: Гильерме Бала, Rakaan Waleed Saleh Mubarak Al Menhali, Kauan Santos Silva, Sergio Damián García Graña, Кайки, Sebastián González Baquero, Rashed Salem Naser Humaid Maqdami, Yassine Boualam, Breno Cascardo Lemos
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
16 февраля 18:15, Kingdom Arena
Логотип домашней команды
Аль-Хилаль
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Вахда
Матч окончен
87’
Жадсом   Mobin Amir Dehghan
87’
Диарра   Arnau Pradas Algaba
Меите   Аль-Досари
79’
79’
Хрибин   Бернарду Фолья
  Нуньес
77’
74’
Favour Inyeka Ogbu
71’
Кайо   Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi
Аль-Харби   Аль-Досари
70’
Мари   Мендаш
61’
Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi   Аль-Ями
61’
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi   Милинкович-Савич
61’
Нуньес
57’
2тайм
Перерыв
32’
  Диарра
  Нуньес
19’
Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
13’
Мари
8’
Аль-Хилаль
Аль-Ями, Акчичек, Мари, Аль-Авджами, Аль-Харби, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Рубен Невеш, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Меите, Нуньес, Буабре
Запасные: Аль-Мутаири, Аль-Гамди, Мендаш, Абу Расен, Аль-Ями, Кулибали, Аль-Досари, Abdullah bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Милинкович-Савич, Патуйе, Аль-Досари
1тайм
Аль-Вахда:
Аль-Хаммади, Абделазиз, Favour Inyeka Ogbu, Ивкович, Гуга, Кайо, Салмин, Жадсом, Диарра, Хрибин, Kruspzky
Запасные: Горбани, Abdelaziz Mohamed Abdulla Mohamed Ibrahim Al Balushi, Haza Shehab Abdelrahman Abdulla Al Hammadi, Jaralla Al Menhali, Аль-Шамси, Ali, Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi, Louay Al Trayi, Бернарду Фолья, Аммар, Arnau Pradas Algaba, Mobin Amir Dehghan
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
16 февраля 18:15, Al-Zawraa Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Шорта
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Духайль
Матч окончен
Ahmed   Youssef Youssef
88’
Самбу   Ahmed
84’
84’
Эдмилсон Жуниор   Rashid Abdulaziz Saeed B. Al Abdulla
80’
Аль-Рави   Джамшид
Атеба   Jabar
76’
Заддем   Dominique Mendy
76’
Заддем
72’
66’
Hamza   Мохаммад
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
65’
  Самбу
58’
  Самбу
57’
Abd Al Kathem   Farhan
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Бурижо
  Ahmed
19’
10’
  Пентек
Аль-Шорта
Mohammad Kareem Abed Al Hachami, Яхья, Magid, Aggoun, Али, Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi, Заддем, Abd Al Kathem, Ahmed, Самбу, Атеба
Запасные: Аль-Мавас, Jabar, Youssef Youssef, Ahmed, Younnes, Adam Talib Abdulkhaleq Rasheed, Abbas Fadhil Abbas Abbas, Hasan Ahmed Assi Hussein, Садун, Dominique Mendy, Saleh, Farhan
1тайм
Аль-Духайль:
Закария, Аль-Браке, Аймен, Кастеллетто, Аль-Рави, Сумаре, Эдмилсон Жуниор, Бурижо, Булебина, Пентек, Hamza
Запасные: Мохаммад, Джамшид, Ghanem Al Bakheet Ghanem Al Minhali, Rashid Abdulaziz Saeed B. Al Abdulla, Adam Riyad Fraikh, Katol, Луис Сеара, Bautista Burke
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
17 февраля 10:00, Machida Gion Stadium
Логотип домашней команды
Матида Зельвия
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Чэнду Жунчэн
Матч окончен
90’
  Фелипе
Симода   Маэ
87’
Kotaro Hayashi   Сома
86’
81’
Ян Минъян   Иминкари
81’
Ляо Лишен   Rongxiang Liao
Енги   Фудзио
72’
Kanji Kuwayama   Нисимура
72’
Okamura
67’
Мотидзуки   Накаяма
62’
60’
Ху Хэтао   Гань Чао
  Енги
55’
2тайм
Перерыв
32’
  Вэй Шихао
  Сирасаки
25’
10’
Ян Минъян
  Енги
7’
Матида Зельвия
Морита, Дрешевич, Okamura, Мотидзуки, Futa Tokumura, Kanji Kuwayama, Kotaro Hayashi, Симода, Сирасаки, Масуяма, Енги
Запасные: Лави, Фудзио, Тани, Chui Hiromu Mayaka, Нисимура, Takaya Numata, Сома, Arai, Маэ, На Сан Хо, Накамура, Накаяма
1тайм
Чэнду Жунчэн:
Лю Дяньцзо, Ху Хэтао, Ли Ян, Хань Пэнфэй, Wang, Ляо Лишен, Ян Минъян, Ромуло, Вэй Шихао, Веллингтон, Фелипе
Запасные: Yueheng Wang, Иминкари, Rongxiang Liao, Weifeng Ran, Юань Миньчэн, Ван Цзымин, Дун Яньфэн, Moyu Li, Гань Чао, Ezimet Qeyser
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
17 февраля 10:00, Mokdong Stadium
Логотип домашней команды
Сеул
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Санфречче Хиросима
Матч окончен
Клималя   Андерсон
90’
+7’
90’
+6’
  Киносита
90’
+3’
  Жермен
86’
Хигаси   Motoki Ohara
Сон Мин Гю   Мун Сон Мин
80’
Чжо Ен Ук   Руис
75’
Клималя
74’
68’
Суга   Сити
Чжо Ен Ук
62’
60’
Кавабе   Накамура
60’
Като   Киносита
46’
Араки   Yamasaki
2тайм
Перерыв
Ли Сын Мо
40’
  Араи
27’
26’
Хигаси
  Клималя
10’
Сеул
Ку Сон Юн, Ким Чжин Су, Ли Хан До, Seong-Hoon Park, Чхве Чжун, Бабец, Ли Сын Мо, Чжон Сын Вон, Сон Мин Гю, Чжо Ен Ук, Клималя
Запасные: Чхон Сон Хун, Jae-Min Ahn, Sun-Woo Ham, Пак Су Иль, Хуан Антонио, Руис, Do-Yun Hwang, Kim, Кан Хен Му, Jeong-Beom Son, Мун Сон Мин, Андерсон
1тайм
Санфречче Хиросима:
Осако, Хигаси, Араки, Накано, Като, Жермен, Араи, Суга, Мацумото, Кавабе, Akito Suzuki
Запасные: Сити, Тядзима, Yotaro Nakajima, Rento Noguchi, Motoki Ohara, Ayukawa, Накамура, Ouchi, Танака, Yamasaki, Ким Чжу Сон, Киносита
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
17 февраля 12:15, Chang Arena
Логотип домашней команды
Бурирам Юнайтед
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Шанхай Шэньхуа
Матч окончен
Бунматхан   Сукчиттхаммакул
82’
80’
Лю Чэнюй
78’
Йеннарис   Ципэн
78’
Манафа   Ян Цзэсян
78’
У Си   Ян Хаоюй
Чаушич   Бунматхан
71’
Биссоли   Юнкер
71’
65’
Гуйе   Лю Чэнюй
Уэлш   Рубен Санчес
62’
Муэанта   Джайдед
62’
2тайм
Перерыв
33’
Рафаэл Ратао
31’
Рафаэл Ратао
Жуль
31’
28’
Сауло Минейро   Гао Тяньи
  Муэанта
22’
  Гуд
11’
Бурирам Юнайтед
Этеридж, Манша, Гуд, Ко Мен Сок, Уэлш, Чаушич, Жуль, Жуль, Муэанта, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Бунматхан, Ли-О, Вираватнодом, Току, Рубен Санчес, Будпром, Стойкович, Сукчиттхаммакул, Хемвибун, Юнкер, Хайпракон, Джайдед
1тайм
Шанхай Шэньхуа:
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, Жоау Карлуш, Йеннарис, У Си, Рафаэл Ратао, Гуйе, Сауло Минейро
Запасные: Ван Хайцзянь, Сюй Хаоян, Ван Шилун, Хань Цзявэнь, Гао Тяньи, Се Пэнфэй, Ян Хаоюй, Лю Чэнюй, Ма Чжэнь, Ming Huang, Ципэн, Ян Цзэсян
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
17 февраля 12:15, Stadium Sultan Ibrahim Larkin
Логотип домашней команды
Дарул Такзим
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Виссел Кобе
Матч окончен
Парра   Ирасабаль
84’
76’
Kaito Yamada   Iino
76’
Иванами   Yamakawa
Инса   Фазаил
76’
  Маркос Гильерме
73’
Жоао Фигейредо   Яго Сезар
70’
Бергсон   Маседа
70’
Паскуаль
68’
63’
Каэтано   Нагато
60’
Niina Tominaga   Komatsu
60’
Yamauchi   Kento Hamasaki
2тайм
Перерыв
6’
Kaito Yamada
Дарул Такзим
Субиаурре, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Начо Мендес, Жоао Фигейредо, Хевел, Нене, Инса, Маркос Гильерме, Бергсон
Запасные: Christian Abad Amat, Лоури, Фаиз, Ирасабаль, Фазаил, Hidalgo Gasparini, Щихан, Пак Чжун Хен, Alberto Martín Díaz, Яго Сезар, Маседа, Акече
1тайм
Виссел Кобе:
Гонда, Каэтано, Nduka, Иванами, Kaito Yamada, Yamauchi, Mitsuki Hidaka, Жан Патрик, Гоке, Хиросе, Niina Tominaga
Запасные: Нагато, Yamakawa, Иде, Kento Hamasaki, Iino, Juzo Ura, Richard Monday Ubong, Komatsu, Hayato Watanabe
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
17 февраля 16:00, Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Садд
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
89’
Аль-Нашри
Мухика   Дилросун
84’
Афиф   Али
84’
Ро-Ро   Эль-Аннаш
84’
Сальман   Саисс
83’
78’
Данилу Перейра   Симич
75’
Ауар   Аль-Биши
75’
Фернандеш   Бергвейн
63’
  Келлер
63’
Эн-Несири   Иленикена
62’
Думбия   Аль-Нашри
58’
Фабиньо
2тайм
Перерыв
Манчини
45’
+5’
  Мухика
38’
33’
  Ро-Ро
Джовани   Anas Abdulsalam Abdulla Abweny
25’
18’
  Эн-Несири
10’
  Ауар
Аль-Садд
Баршам, Пауло Отавио, Хухи, Ро-Ро, Сальман, Клаудиньо, Agustín Nicolás Soria Silvera, Афиф, Фирмино, Джовани, Мухика
Запасные: Zaid Burhan Mahmoud, Дилросун, Сухаиль, Эль-Аннаш, Anas Abdulsalam Abdulla Abweny, Аль-Хайдос, Али, Абдулла, Аль-Язиди, Karim Haider Dib, Саисс, Ассадалла
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Данилу Перейра, Келлер, Аль-Шенгити, Фабиньо, Митай, Ауар, Думбия, Фернандеш, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Биши, Бергвейн, Симич, Аль-Нашри, Фаллатах, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Иленикена
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 8 тур
17 февраля 16:00, Thani Bin Jassim Stadium (Al-Gharafah Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Гарафа
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Трактор Сази
Матч окончен
90’
Дрожджек   Мохаммади
90’
Дрожджек
90’
Хашемнеджад   Штркаль
86’
Седлар   Фараджи
Коман   Yousef Moussa Al Khlif
83’
81’
  Хоссейнзаде
Гуннарссон
76’
74’
Хамробеков
Rayyan Ahmed Al Ali   Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla
73’
69’
Халилович   Hosseini
69’
Люшкья   Masoud Zayer Kazemayni
Диас   Jamal Hamed Mayor
68’
Джало   Яхья
67’
Хоселу
67’
61’
  Хашемнеджад
Seydou Sano
60’
46’
Халилзаде
Норманн   Гуннарссон
46’
2тайм
Перерыв
29’
Седлар
Аль-Гарафа
N'Diaye, Rayyan Ahmed Al Ali, Seydou Sano, Чжан Хен Су, Абдельфатах, Коман, Диас, Сасси, Норманн, Джало, Хоселу
Запасные: Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla, Эссам, Yousef Moussa Al Khlif, Jamil Riad Friarkh, Mahmoud Gamal Mohamed, Менто, Яхья, Amjed Nasar Mohamed, Hamad Magid Jameel Mohamed Hashem El Kahlout, Гуннарссон, Jamal Hamed Mayor, Траоре
1тайм
Трактор Сази:
Бейранванд, Надери, Халилзаде, Седлар, Эсмаилифар, Халилович, Хамробеков, Дрожджек, Люшкья, Хашемнеджад, Хоссейнзаде
Запасные: Erfan Darvish Aali, Фараджи, Masoud Zayer Kazemayni, Юханссон, Adib Zarei, Штркаль, Milad Kor, Шири, Saeid Karimazar, Мохаммади, Hosseini, Amirali Khorrami Daghdaghan
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов Азии Элита
результаты
logoАль-Духайль
logoТрактор Сази
logoАль-Гарафа
logoСеул
logoШабаб Аль-Ахли
logoМатида Зельвия
logoШанхай Шэньхуа
logoКанвон
logoАль-Хилаль
logoАль-Вахда
logoДарул Такзим
logoБурирам Юнайтед
logoЧэнду Жунчэн
logoСанфречче Хиросима
logoВиссел Кобе
logoМельбурн Сити
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Шарджа
logoУльсан ХД
logoАль-Садд
logoНасаф
logoШанхай Порт
Аль-Шорта
logoАль-Ахли Джидда
logoвысшая лига Таиланд
logoвысшая лига Япония
logoвысшая лига Южная Корея
logoвысшая лига Ирака
logoвысшая лига Малайзия
logoвысшая лига Австрия
logoвысшая лига Китай
logoвысшая лига Узбекистан
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoвысшая лига ОАЭ
logoвысшая лига Иран
logoвысшая лига Катар
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лёня просто гипер-дно в ЛЧ
Один уже антирекорд в группе Восток Азиатской ЛЧ у молодящегося тинейддера на шестом десятке в турецком парике есть - 5 поражений в 7 матчах, не покорился ни кому из 12 команд! Позорник сможет ли его покорить, вот в чем вопрос?! 🤣
Ответ ahetichetki
Один уже антирекорд в группе Восток Азиатской ЛЧ у молодящегося тинейддера на шестом десятке в турецком парике есть - 5 поражений в 7 матчах, не покорился ни кому из 12 команд! Позорник сможет ли его покорить, вот в чем вопрос?! 🤣
китай это страна где на скорость айфон могут собрать там не до футбола
Ответ KillianHolland
китай это страна где на скорость айфон могут собрать там не до футбола
Из 3-х китайских команд в АЛЧ только у ходячего манекена у бровки этот антирекорд - 5 поражений в 7 матчах, это факт, прямо сейчас!
Не эксперт, но такого провала от Китая не ожидал. Даже команда из Тайланда норм идет. А они так рядком последние места распределили 🤷‍♂️за сезон Лёне наверное минус будет😔
Батюшки, уже тайские рыбаки Жуль и Жуль делают (1:0) с выпускником элитной школы под Винчестером! 🤣
В лиге чемпионов Азии Шанхай Слуцкого по рукам ходит
Оземпиковиц в тюрецком шиньоне с отвислым грудями, как у спаниеля, идет на антирекорд (2:0)
Комментарий удален пользователем
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Твой любимый Лео также во второстепенном американском турнире играл, и ты с одноклассниками капали как овуляшки, что взял тот трофейчик )
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
В лучшем турнире играют лучшие команды, коими в СА являются Хиляль, Иттихад и Ахли.
Так вижу.
Рафаэл Ратао после красной не прошелся по плачущему Ипполиту, как Базур в "Витессе" ?
опять хейтеры нашему Лёне в штаны нагадили( после матча опять придётся идти на ютуб-шоу и разоблачать негодяев
Даже каким-то тайцам, где в составе только ледибои играют, Лёня проиграл
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
5 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
28 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
40 минут назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
сегодня, 02:22
Рекомендуем