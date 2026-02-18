Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» и «Ульсан» голов не забили

В Лиге чемпионов Азии прошли матчи 8-го тура.
16 февраля «Аль-Хилаль» Карима Бензема победил «Аль-Вахду» (2:1) в матче 8-го тура Лиги чемпионов Азии.
17 февраля уже потерявший шансы на выход в плей-офф «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл «Бурирам Юнайтед» (0:2), «Аль-Садд» уступил «Аль-Иттихаду» (1:4).
18 февраля «Шанхай Порт» сыграл вничью с «Ульсаном» (0:0).
Лига чемпионов Азии
8-й тур
Pimentel Ferreira Ли Чжин Хен
Шанхай Порт
Янь Цзюньлин, Ли Шуай, Юсуп, Вэй Чжэнь, Си Ян, Матеус Витал, Габриэлзиньо, Азиангбе, Лу Юнтао, Лю Чжужунь, Орр
Запасные: Бао Шимэн, Фу Хуань, Чжан Линьпэн, Мелендо, Jingchao Meng, Чэнь Вэй, Фэн Цзинь, Yue, Куай, Чжан Юань, Ван Шэньчао, Синьсян
Ульсан ХД:
Чжо Хен У, Cho, Ким Ен Гвон, Ли Чжэ Ик, Чхой Сок Хюн, Боянич, Ли Гю Сон, Кан Сан У, Ли Дон Ген, Pimentel Ferreira, Карьелло
Запасные: Ли Чжин Хен, Маркао, Пэк Ин Ву, Чан Си Йон, Рю Сон Мин, Сим Сан Мин, Хо Йоль, Трояк, Min-seo Jo, Юн Чжон Гю
Seung-Won Lee Hyo-Bin Lee
Бехич Peter Gerard Antoniou
Тиг Benjamin Joseph Mazzeo
Jun-Seok Song Do-Hyun Kim
Lopane Zane William Schreiber
Medin Memeti Emin Durakovic
Joon-Hyuck Kang Min-Ha Shin
Мельбурн Сити
Бич, Бехич, Супреан, Феррейра, Harrison Thomas Shillington, Тиг, Lopane, Куэн, Medin Memeti, Kavian Rahmani, Max Caputo
Запасные: Арзани, James Sigurd Nieuwenhuizen, Аткинсон, Делбридж, Emin Durakovic, Besian Kutleshi, Benjamin Joseph Mazzeo, Marcus James Younis, Peter Gerard Antoniou, Liam Robert Oska Bonetig, Zane William Schreiber, Lawrence Wong
Канвон:
Park, Jun-Seok Song, Gi-Hyuk Lee, Тучи, Joon-Hyuck Kang, Со Мин У, Seung-Won Lee, Ким Дэ Вон, Yun-Gu Kang, Ко Ен Чжун, Sang-Hyeok Park
Запасные: Eun-Chong Hwang, Халайхал, Eun-Ho Lee, Hyun-Tae Jo, Пак Хо Ен, Чхве Бен Чхан, Hyo-Bin Lee, Min-Ha Shin, Do-Hyun Kim, Ji-Ho Lee, Mo, Jung-Hun Kim
Рустамов Yashnarbek Berdirahmonov
Аль-Шарджа
Аль-Хосани, Leandro Viana da Silva Gama, Рафаэл Перейра, Ганим, Ибрагим, Коронадо, Поблете, Masouz Al-Yassi, Кайо, Салданья, Луанзиньо
Запасные: Katinić, Prijović, Фетай, Arshia Sarshogh, Camara, Mayed Saeed Hassan Al kass Al Awani, Khaled Tawhid Mohammad Taher Abdulla Al Mohtadi, Хассан, Бен-Ларби, Мохамед, Чжо Ю Мин, Рашид
Насаф:
Неъматов, Абдирахматов, Мухиддинов, Давронов, Эшмуродов, Гайбуллаев, Рустамов, Рахматов, Бахромов, Абдихоликов, Шаля
Запасные: Samandar Muratbaev, Халилов, Yashnarbek Berdirahmonov, Kuvonchbek Khushvaktov, Комилов, Сокари, Абдуназаров, Dilshod Murtazayev, Усмонов
Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri
Эззатоллахи Sergio Damián García Graña
Rikelme Hernandes Amorim Rocha Sebastián González Baquero
Атангана Эдоа Аль-Муваллад
Аль-Гассани Breno Cascardo Lemos
João Marcelo Soares de Freitas Kauan Santos Silva
Марез Ricardo Mathias da Silva
Аль-Хавсави Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Аль-Ахли Джидда
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Аль-Джухани, Атангана Эдоа, Мийо, Галено, Марез, Аль-Бурайкан
Запасные: Дамс, Кессиэ, Тоуни, Ali Ahmed Bakhashwin, Бакор, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Муваллад, Салех, Ricardo Mathias da Silva, Salman Saeed Al Jadani
Шабаб Аль-Ахли:
Абдулла, Rikelme Hernandes Amorim Rocha, Игор, Планич, Mateus Henrique Alves Silva, Эззатоллахи, Mohammed Juma Abdulla Darwish Al Mansouri, Хамис, Максимович, Аль-Гассани, João Marcelo Soares de Freitas
Запасные: Гильерме Бала, Rakaan Waleed Saleh Mubarak Al Menhali, Kauan Santos Silva, Sergio Damián García Graña, Кайки, Sebastián González Baquero, Rashed Salem Naser Humaid Maqdami, Yassine Boualam, Breno Cascardo Lemos
Жадсом Mobin Amir Dehghan
Диарра Arnau Pradas Algaba
Кайо Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi
Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi Аль-Ями
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi Милинкович-Савич
Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Хилаль
Аль-Ями, Акчичек, Мари, Аль-Авджами, Аль-Харби, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Рубен Невеш, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Меите, Нуньес, Буабре
Запасные: Аль-Мутаири, Аль-Гамди, Мендаш, Абу Расен, Аль-Ями, Кулибали, Аль-Досари, Abdullah bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Милинкович-Савич, Патуйе, Аль-Досари
Аль-Вахда:
Аль-Хаммади, Абделазиз, Favour Inyeka Ogbu, Ивкович, Гуга, Кайо, Салмин, Жадсом, Диарра, Хрибин, Kruspzky
Запасные: Горбани, Abdelaziz Mohamed Abdulla Mohamed Ibrahim Al Balushi, Haza Shehab Abdelrahman Abdulla Al Hammadi, Jaralla Al Menhali, Аль-Шамси, Ali, Abdulqader Abdullah Abdulqader Al Somhi, Louay Al Trayi, Бернарду Фолья, Аммар, Arnau Pradas Algaba, Mobin Amir Dehghan
Эдмилсон Жуниор Rashid Abdulaziz Saeed B. Al Abdulla
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
Аль-Шорта
Mohammad Kareem Abed Al Hachami, Яхья, Magid, Aggoun, Али, Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi, Заддем, Abd Al Kathem, Ahmed, Самбу, Атеба
Запасные: Аль-Мавас, Jabar, Youssef Youssef, Ahmed, Younnes, Adam Talib Abdulkhaleq Rasheed, Abbas Fadhil Abbas Abbas, Hasan Ahmed Assi Hussein, Садун, Dominique Mendy, Saleh, Farhan
Аль-Духайль:
Закария, Аль-Браке, Аймен, Кастеллетто, Аль-Рави, Сумаре, Эдмилсон Жуниор, Бурижо, Булебина, Пентек, Hamza
Запасные: Мохаммад, Джамшид, Ghanem Al Bakheet Ghanem Al Minhali, Rashid Abdulaziz Saeed B. Al Abdulla, Adam Riyad Fraikh, Katol, Луис Сеара, Bautista Burke
Матида Зельвия
Морита, Дрешевич, Okamura, Мотидзуки, Futa Tokumura, Kanji Kuwayama, Kotaro Hayashi, Симода, Сирасаки, Масуяма, Енги
Запасные: Лави, Фудзио, Тани, Chui Hiromu Mayaka, Нисимура, Takaya Numata, Сома, Arai, Маэ, На Сан Хо, Накамура, Накаяма
Чэнду Жунчэн:
Лю Дяньцзо, Ху Хэтао, Ли Ян, Хань Пэнфэй, Wang, Ляо Лишен, Ян Минъян, Ромуло, Вэй Шихао, Веллингтон, Фелипе
Запасные: Yueheng Wang, Иминкари, Rongxiang Liao, Weifeng Ran, Юань Миньчэн, Ван Цзымин, Дун Яньфэн, Moyu Li, Гань Чао, Ezimet Qeyser
Сеул
Ку Сон Юн, Ким Чжин Су, Ли Хан До, Seong-Hoon Park, Чхве Чжун, Бабец, Ли Сын Мо, Чжон Сын Вон, Сон Мин Гю, Чжо Ен Ук, Клималя
Запасные: Чхон Сон Хун, Jae-Min Ahn, Sun-Woo Ham, Пак Су Иль, Хуан Антонио, Руис, Do-Yun Hwang, Kim, Кан Хен Му, Jeong-Beom Son, Мун Сон Мин, Андерсон
Санфречче Хиросима:
Осако, Хигаси, Араки, Накано, Като, Жермен, Араи, Суга, Мацумото, Кавабе, Akito Suzuki
Запасные: Сити, Тядзима, Yotaro Nakajima, Rento Noguchi, Motoki Ohara, Ayukawa, Накамура, Ouchi, Танака, Yamasaki, Ким Чжу Сон, Киносита
Бунматхан Сукчиттхаммакул
Бурирам Юнайтед
Этеридж, Манша, Гуд, Ко Мен Сок, Уэлш, Чаушич, Жуль, Жуль, Муэанта, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Бунматхан, Ли-О, Вираватнодом, Току, Рубен Санчес, Будпром, Стойкович, Сукчиттхаммакул, Хемвибун, Юнкер, Хайпракон, Джайдед
Шанхай Шэньхуа:
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, Жоау Карлуш, Йеннарис, У Си, Рафаэл Ратао, Гуйе, Сауло Минейро
Запасные: Ван Хайцзянь, Сюй Хаоян, Ван Шилун, Хань Цзявэнь, Гао Тяньи, Се Пэнфэй, Ян Хаоюй, Лю Чэнюй, Ма Чжэнь, Ming Huang, Ципэн, Ян Цзэсян
Дарул Такзим
Субиаурре, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Начо Мендес, Жоао Фигейредо, Хевел, Нене, Инса, Маркос Гильерме, Бергсон
Запасные: Christian Abad Amat, Лоури, Фаиз, Ирасабаль, Фазаил, Hidalgo Gasparini, Щихан, Пак Чжун Хен, Alberto Martín Díaz, Яго Сезар, Маседа, Акече
Виссел Кобе:
Гонда, Каэтано, Nduka, Иванами, Kaito Yamada, Yamauchi, Mitsuki Hidaka, Жан Патрик, Гоке, Хиросе, Niina Tominaga
Запасные: Нагато, Yamakawa, Иде, Kento Hamasaki, Iino, Juzo Ura, Richard Monday Ubong, Komatsu, Hayato Watanabe
Джовани Anas Abdulsalam Abdulla Abweny
Аль-Садд
Баршам, Пауло Отавио, Хухи, Ро-Ро, Сальман, Клаудиньо, Agustín Nicolás Soria Silvera, Афиф, Фирмино, Джовани, Мухика
Запасные: Zaid Burhan Mahmoud, Дилросун, Сухаиль, Эль-Аннаш, Anas Abdulsalam Abdulla Abweny, Аль-Хайдос, Али, Абдулла, Аль-Язиди, Karim Haider Dib, Саисс, Ассадалла
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Данилу Перейра, Келлер, Аль-Шенгити, Фабиньо, Митай, Ауар, Думбия, Фернандеш, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Биши, Бергвейн, Симич, Аль-Нашри, Фаллатах, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Иленикена
Коман Yousef Moussa Al Khlif
Rayyan Ahmed Al Ali Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla
Люшкья Masoud Zayer Kazemayni
Аль-Гарафа
N'Diaye, Rayyan Ahmed Al Ali, Seydou Sano, Чжан Хен Су, Абдельфатах, Коман, Диас, Сасси, Норманн, Джало, Хоселу
Запасные: Saif Eldeen Hassan Abdulkareem Fadlalla, Эссам, Yousef Moussa Al Khlif, Jamil Riad Friarkh, Mahmoud Gamal Mohamed, Менто, Яхья, Amjed Nasar Mohamed, Hamad Magid Jameel Mohamed Hashem El Kahlout, Гуннарссон, Jamal Hamed Mayor, Траоре
Трактор Сази:
Бейранванд, Надери, Халилзаде, Седлар, Эсмаилифар, Халилович, Хамробеков, Дрожджек, Люшкья, Хашемнеджад, Хоссейнзаде
Запасные: Erfan Darvish Aali, Фараджи, Masoud Zayer Kazemayni, Юханссон, Adib Zarei, Штркаль, Milad Kor, Шири, Saeid Karimazar, Мохаммади, Hosseini, Amirali Khorrami Daghdaghan
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
