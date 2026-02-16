Винисиус о фаворитах ЧМ-2026: «Лучшие команды – у Португалии, Испании, Франции и Аргентины. В Бразилии особенное отношение к чемпионату мира – вся страна замирает»

Винисиус Жуниор: вся Бразилия замирает во время ЧМ.

Вингер «Реала » и сборной Бразилии Винисиус Жуниор порассуждал о фаворитах ЧМ-2026 .

«Есть несколько очень хороших [команд]. Но больше всего мне нравятся Португалия , Испания , Франция и Аргентина . Думаю, у них лучшие составы, они играют вместе долгое время, они мало изменились с последнего чемпионата мира, и это имеет большое значение.

Испания всегда очень хороша, у них есть как молодые, так и опытные игроки, у них высокий класс. Они прекрасно выступили на чемпионате Европы, и, думаю, так будет и на чемпионате мира.

Надеюсь, в этом году мы тоже войдем [в число фаворитов], в Бразилии к чемпионату мира относятся по-особенному. Никто не учится, не работает – страна замирает», – сказал Винисиус в интервью Ибаю Льяносу.