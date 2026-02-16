Винисиус о фаворитах ЧМ-2026: «Лучшие команды – у Португалии, Испании, Франции и Аргентины. В Бразилии особенное отношение к чемпионату мира – вся страна замирает»
Винисиус Жуниор: вся Бразилия замирает во время ЧМ.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор порассуждал о фаворитах ЧМ-2026.
«Есть несколько очень хороших [команд]. Но больше всего мне нравятся Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Думаю, у них лучшие составы, они играют вместе долгое время, они мало изменились с последнего чемпионата мира, и это имеет большое значение.
Испания всегда очень хороша, у них есть как молодые, так и опытные игроки, у них высокий класс. Они прекрасно выступили на чемпионате Европы, и, думаю, так будет и на чемпионате мира.
Надеюсь, в этом году мы тоже войдем [в число фаворитов], в Бразилии к чемпионату мира относятся по-особенному. Никто не учится, не работает – страна замирает», – сказал Винисиус в интервью Ибаю Льяносу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Латерали Тимбер, Думфрис, фримпонг, маатсен
В центре Ван Дейк, Ван деВен, аке, де лигт, де врей
Полузащита гравенберх, де Йонг, рейндерс,компейнерс
Атака только слабовата, по сути гакпо и депай будут, щас вот еще маллен хорош в роме