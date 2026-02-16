  • Спортс
  Винисиус о фаворитах ЧМ-2026: «Лучшие команды – у Португалии, Испании, Франции и Аргентины. В Бразилии особенное отношение к чемпионату мира – вся страна замирает»
Винисиус о фаворитах ЧМ-2026: «Лучшие команды – у Португалии, Испании, Франции и Аргентины. В Бразилии особенное отношение к чемпионату мира – вся страна замирает»

Винисиус Жуниор: вся Бразилия замирает во время ЧМ.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор порассуждал о фаворитах ЧМ-2026.

«Есть несколько очень хороших [команд]. Но больше всего мне нравятся Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Думаю, у них лучшие составы, они играют вместе долгое время, они мало изменились с последнего чемпионата мира, и это имеет большое значение.

Испания всегда очень хороша, у них есть как молодые, так и опытные игроки, у них высокий класс. Они прекрасно выступили на чемпионате Европы, и, думаю, так будет и на чемпионате мира.

Надеюсь, в этом году мы тоже войдем [в число фаворитов], в Бразилии к чемпионату мира относятся по-особенному. Никто не учится, не работает – страна замирает», – сказал Винисиус в интервью Ибаю Льяносу.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Франция, Англия, Испания, Аргентина -реально сильнейшие. Бразилия и Германия всегда были фаворитами, просто по названию стран, хотя последние 12 лет очень подмочили репутацию. Португалия по составу сильна, но ментально слабоватая.
Ответ &_Bishep_&
Франция, Англия, Испания, Аргентина -реально сильнейшие. Бразилия и Германия всегда были фаворитами, просто по названию стран, хотя последние 12 лет очень подмочили репутацию. Португалия по составу сильна, но ментально слабоватая.
Комментарий скрыт
Ответ &_Bishep_&
Франция, Англия, Испания, Аргентина -реально сильнейшие. Бразилия и Германия всегда были фаворитами, просто по названию стран, хотя последние 12 лет очень подмочили репутацию. Португалия по составу сильна, но ментально слабоватая.
Комментарий скрыт
Ну, Бразилия не зависимо от того в каком она состоянии всегда была фаворитом ЧМ.
Если бы у голландцев было 2 хороших напа, то они могли бы выиграть чемпионат. Они и так особо никому не уступают. С 2010 года играя на 3 последних ЧМ, они в основное время никому не проиграли, 14 побед и 5 ничьих.... С напами конечно проблема
Ответ ASH77
Если бы у голландцев было 2 хороших напа, то они могли бы выиграть чемпионат. Они и так особо никому не уступают. С 2010 года играя на 3 последних ЧМ, они в основное время никому не проиграли, 14 побед и 5 ничьих.... С напами конечно проблема
Комментарий скрыт
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
Кипер слабый, но защита у них топ
Латерали Тимбер, Думфрис, фримпонг, маатсен
В центре Ван Дейк, Ван деВен, аке, де лигт, де врей

Полузащита гравенберх, де Йонг, рейндерс,компейнерс

Атака только слабовата, по сути гакпо и депай будут, щас вот еще маллен хорош в роме
Комментарий удален пользователем
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
У Аргентины отличная защита, меньше всех пропустили в отборе, главные фафориты они
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Португалия возможно из группы не выйдет, когда там мотылёк 7 будет тянуть все на себя
Жалел России нет, а то бы показали пендосам на их земле силушку богатырскую
Франция очень страшно выглядит состав, в нападении имеет Дембеле, Мбаппе, Дуэ, Баркола, Экитики, Матета,
Мои топ 3. Испания. Бразилия. Португалия. Остальные уже выигрывали как Франция и Аргентина недавно и по совокупности маловероятно что они повторят успех. Германия щас не супер. Англия вечные неудачники. И смотрю сетку. Испании самое идеальное. В 1/4 Бельгия. А той же Франции в 1/8 Германия светит. В 1/4 голандия. И полуфинал Испания. Короче испанцам больше шансов дойти до финала. Низ сетки там уже в 1/4 намечается матч Бразилия Англия. И бразильцы по мне фавориты на полуфинал. Ниже низа сетки 1/8 Португалия Италия. 1/4 Португалия Аргентина. Может португальцы проскочат на бразильцев в полуфинал. Ну и Аргентина Бразилия будет супер в 1/2. Но по совокупности повторю финал Бразилия - Испания кажется реальнее всего )
