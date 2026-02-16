  • Спортс
  • Новичок «Оренбурга» Пуэбла о России: «Уважение, дисциплина и порядок – здесь многое устроено четко и организованно. В Москве впервые в жизни увидел столько снега»
Новичок «Оренбурга» Дамиан Пуэбла поделился первыми впечатлениями после приезда в Россию.

Аргентинский полузащитник перешел в команду из «Институто» в январе.

– Планируешь учить русский язык? Что уже можешь сказать?

– Да, конечно, хочу начать серьезно учить русский, чтобы быстрее адаптироваться к стране и культуре. Уже знаю базовые слова: «доброе утро», «добрый день», «привет», «да», «нет», «как дела».

– С чем, кроме чемпионата мира, у тебя ассоциируется Россия?

– Уважение, дисциплина и порядок. По тому, что я видел и слышал, это страна, где многое устроено очень четко и организованно, и люди относятся друг к другу с большим уважением.

– Чего ты больше всего ждешь от России? Что хочешь увидеть или попробовать, когда приедешь?

– В первую очередь хочу как можно скорее адаптироваться к городу и к клубу, к жизни в Оренбурге. Понимаю, что на это нужно время. Потом, конечно, буду изучать город – гулять, смотреть разные места.

Уже успел побывать в Москве на пару дней из-за медосмотра. В будущем хотел бы вернуться туда, нормально посмотреть Красную площадь, другие города и лучше узнать страну.

– Какие впечатления оставила Москва за эти пару дней?

– Мне очень понравилось. Это невероятный город, огромный, впечатляющий масштабами. И это был первый раз, когда я увидел столько снега в жизни.

– Впервые увидел снег именно там?

– В таком количестве – да.

– В будущем хотел бы привезти кого-то из родных в Россию?

– Да, при первой возможности я очень хочу, чтобы ко мне приехали мои родители, родственники. Со мной будет девушка. Будет здорово, если семья сможет какое-то время пожить рядом со мной в России, – сказал Пуэбла.

Сразу после института на Урал. По распределению, наверное).
🤣
Да мы в Москве тоже впервые увидели столько снега, как в этом году
Впервые в Москве мы увидели столько не снега, а массовой интернет-истерии, эта зима не отличается от половины предыдущих ни по осадкам, ни по температуре, но видимо прошлый год с +5 в январе и с расстаявшим в феврале снегом всех разбаловал. А вот что становится уже традицией, так это то, как незаменимые специалисты сидят чаи гоняют в своих подвалах и отсиживаются, вместо того, чтобы чистить дороги и парковки. По итогу уже не первый год на улицах каток не хуже, чем в баку-на-неве
"Январь 2026 года установил рекорд по количеству снега в Москве за последние 203 года. На площадке Метеорологической обсерватории МГУ было зафиксировано почти 92 миллиметра осадков. Предыдущий абсолютный рекорд принадлежал 1829 году, когда за месяц выпало около 88 миллиметров." Не благодари.
Дамиан, спешу тебя разочаровать, в России другие базовые слова.
Уважение в России - так видит нашу страну иностранец. Давайте будем жить так, чтобы было за что уважать себя и априори уважать других..
В этом демонов обезоружили при подъезде)))
Приезжай в Читу, там порядок и чистота везде
