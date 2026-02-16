Новичок «Оренбурга» Пуэбла о России: «Уважение, дисциплина и порядок – здесь многое устроено четко и организованно. В Москве впервые в жизни увидел столько снега»

Новичок «Оренбурга» Пуэбла: Россия ассоциируется с уважением и порядком.

Новичок «Оренбурга » Дамиан Пуэбла поделился первыми впечатлениями после приезда в Россию.

Аргентинский полузащитник перешел в команду из «Институто» в январе.

– Планируешь учить русский язык? Что уже можешь сказать?

– Да, конечно, хочу начать серьезно учить русский, чтобы быстрее адаптироваться к стране и культуре. Уже знаю базовые слова: «доброе утро», «добрый день», «привет», «да», «нет», «как дела».

– С чем, кроме чемпионата мира, у тебя ассоциируется Россия?

– Уважение, дисциплина и порядок. По тому, что я видел и слышал, это страна, где многое устроено очень четко и организованно, и люди относятся друг к другу с большим уважением.

– Чего ты больше всего ждешь от России? Что хочешь увидеть или попробовать, когда приедешь?

– В первую очередь хочу как можно скорее адаптироваться к городу и к клубу, к жизни в Оренбурге. Понимаю, что на это нужно время. Потом, конечно, буду изучать город – гулять, смотреть разные места.

Уже успел побывать в Москве на пару дней из-за медосмотра. В будущем хотел бы вернуться туда, нормально посмотреть Красную площадь, другие города и лучше узнать страну.

– Какие впечатления оставила Москва за эти пару дней?

– Мне очень понравилось. Это невероятный город, огромный, впечатляющий масштабами. И это был первый раз, когда я увидел столько снега в жизни.

– Впервые увидел снег именно там?

– В таком количестве – да.

– В будущем хотел бы привезти кого-то из родных в Россию?

– Да, при первой возможности я очень хочу, чтобы ко мне приехали мои родители, родственники. Со мной будет девушка. Будет здорово, если семья сможет какое-то время пожить рядом со мной в России, – сказал Пуэбла.