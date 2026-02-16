  • Спортс
21

В «Реале» не сомневались в уровне Трента и поддерживали его в трудный период. Слухи в английской прессе придали защитнику мотивации (As)

«Реал» не сомневался в Тренте.

«Реал» поддерживал защитника Трента Александер-Арнолда в трудный период.

В субботнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (4:1) Трент отдал голевую передачу на Гонсало Гарсию. Англичанин проводил второй матч после травмы четырехглавой мышцы бедра, из-за которой пропустил два месяца.

Как сообщает As, в «Реале» никогда не сомневались в Тренте – в раздевалке команды поняли уровень футболиста уже после нескольких тренировок.

Кроме того, слухи о возможном уходе из «Реала», появлявшиеся в английской прессе, лишь придали защитнику дополнительную мотивацию.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Назвать Трента защитником язык не поворачивается.
Однако уровень интеллекта в плане игры и качество паса конечно же выдающиеся. Есть только один огромный минус уж очень он подвержен травмам.
Ответ ЯмилМалан
Назвать Трента защитником язык не поворачивается. Однако уровень интеллекта в плане игры и качество паса конечно же выдающиеся. Есть только один огромный минус уж очень он подвержен травмам.
Ну так его и брали в пустоту, которую после себя оставил великий Кроос. Ему вполне по силам с такой культурой паса его заменить. Надеюсь, что длительные повреждения позади
Ответ ML26
Ну так его и брали в пустоту, которую после себя оставил великий Кроос. Ему вполне по силам с такой культурой паса его заменить. Надеюсь, что длительные повреждения позади
По моему ему до уровня Дирижера пока далековато. Все таки Кросс уникум. Очень хочется чтоб Трент достиг уровня Кросса.
На смену сломавшемуся Карве взяли постоянно ломающегося Трента..
Сколько матчей он отыграет до следующей травмы интересно?
Ответ Ilya Chistyakov
На смену сломавшемуся Карве взяли постоянно ломающегося Трента.. Сколько матчей он отыграет до следующей травмы интересно?
У него год на год не приходится - есть пару сезонов с пропуском менее 10 дней (2019-20, 2022-23), но есть и такие, где ближе к 100, включая текущий - так что как повезёт.

история травм https://www.transfermarkt.com/trent-alexander-arnold/verletzungen/spieler/314353
Такая новость, как будто бы он провел больше одного удачного матча за долгое время.
Ответ Андрей Климентов
Такая новость, как будто бы он провел больше одного удачного матча за долгое время.
Уровень его игры в матче с Сосьедадом был такой, что достаточно и одного.
Скорость принятия решений, движение и качество передач (причём не важно дальних или ближних) были потрясающими.
Ответ Andrevic
Уровень его игры в матче с Сосьедадом был такой, что достаточно и одного. Скорость принятия решений, движение и качество передач (причём не важно дальних или ближних) были потрясающими.
Один супер матч могут провести и средние футболисты, а в Реале есть куча историй с топ игроками, которые проводили несколько хороших матчей и в итоге проваливались, как Азар. Поэтому нужно успокоиться и смотреть дальше.
В случае с Трентом нет сомнений в его уровне. Вопрос в том, что по здоровью. По сути пока мешают только травмы.
Хотя опять же, продолжаю думать, что Карвахаль своё место просто так не отдаст. Но Дани часто на травмах, так что всё у Трента в руках.
Вижу тут у многих до сих пор горит еще после его легендарного углового.
Еще б не ломался - цены бы ему не было
Если продолжит играть так, как в послелнем матче, то шансы Реала на титул в сезоне очень неплохо выглядят. А еще недавно они виделись как околонулевые
