В «Реале» не сомневались в уровне Трента и поддерживали его в трудный период. Слухи в английской прессе придали защитнику мотивации (As)

«Реал» не сомневался в Тренте.

«Реал» поддерживал защитника Трента Александер-Арнолда в трудный период.

В субботнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (4:1) Трент отдал голевую передачу на Гонсало Гарсию. Англичанин проводил второй матч после травмы четырехглавой мышцы бедра, из-за которой пропустил два месяца.

Как сообщает As, в «Реале» никогда не сомневались в Тренте – в раздевалке команды поняли уровень футболиста уже после нескольких тренировок.

Кроме того, слухи о возможном уходе из «Реала», появлявшиеся в английской прессе, лишь придали защитнику дополнительную мотивацию.