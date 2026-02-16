В «Реале» не сомневались в уровне Трента и поддерживали его в трудный период. Слухи в английской прессе придали защитнику мотивации (As)
«Реал» не сомневался в Тренте.
«Реал» поддерживал защитника Трента Александер-Арнолда в трудный период.
В субботнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (4:1) Трент отдал голевую передачу на Гонсало Гарсию. Англичанин проводил второй матч после травмы четырехглавой мышцы бедра, из-за которой пропустил два месяца.
Как сообщает As, в «Реале» никогда не сомневались в Тренте – в раздевалке команды поняли уровень футболиста уже после нескольких тренировок.
Кроме того, слухи о возможном уходе из «Реала», появлявшиеся в английской прессе, лишь придали защитнику дополнительную мотивацию.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Однако уровень интеллекта в плане игры и качество паса конечно же выдающиеся. Есть только один огромный минус уж очень он подвержен травмам.
Сколько матчей он отыграет до следующей травмы интересно?
история травм https://www.transfermarkt.com/trent-alexander-arnold/verletzungen/spieler/314353
Скорость принятия решений, движение и качество передач (причём не важно дальних или ближних) были потрясающими.
Хотя опять же, продолжаю думать, что Карвахаль своё место просто так не отдаст. Но Дани часто на травмах, так что всё у Трента в руках.