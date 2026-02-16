  • Спортс
Вратарь «Буде» Хайкин: «Никогда не отказывался от принадлежности к России – много с ней связывает. Жизнь повернулась так, что футбольное и личное счастье нашел в Норвегии»

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин, который может получить гражданство Норвегии, рассказал, что не отказывался от своей принадлежности к России.

– Норвежский паспорт станет для вас четвертым. Что это за ощущение – чувствовать себя гражданином мира?

– Это слишком глобально звучит, ха-ха.

На самом деле я всегда ощущал себя русским и на вопрос «откуда ты?» отвечаю, что из России. Часть детства и юности провел в Великобритании, уже много лет живу в Европе. И очень счастлив в Норвегии.

Кто бы мог подумать, когда я туда приезжал, что мы добьемся таких результатов, я проживу там семь очень позитивных лет и буду хотеть еще, что я буду женат на норвежке? Для меня было бы важно стать ее гражданином. Давно принял для себя это решение. А дальше уже все зависит не от меня.

– Ваша жена – чистая норвежка?

– Нет. Таня родилась в Брянске, но с девяти лет живет в Норвегии, и ее первый язык – норвежский, хотя с моим приходом в ее жизнь русский стал намного лучше.

Мы случайно познакомились – и уже скоро пять лет вместе. Она понимает и нашу культуру, и норвежскую. Мы очень счастливы вместе.

– Не было ли неприятных разговоров о России и ее гражданстве с кем-то из местных?

– Лично у меня – нет. Никакой неприязни ко мне из-за того, что у меня российский паспорт, по крайней мере, в лицо никто не показывал.

Наверное, где-то в интернете такие люди есть, но меня это никак не задевает. Либо не читаю, либо, если что-то попадается на глаза, не обращаю внимания. В команде на политические темы не переходим.

Я никогда не отказывался от своей принадлежности к России. Меня многое с ней связывает, до сих пор представляю ее в спортивной карьере. Если кто-то считает иначе – это их мнение, каждый имеет на него право, никого не собираюсь переубеждать.

Продолжаю контактировать с парой ребят, с которыми играл в школе «Торпедо», с первым моим тренером вратарей в ней Дмитрием Гуленковым. Но жизнь повернулась так, что счастье – и футбольное, и личное – нашел в Норвегии, – сказал Никита Хайкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Жена до 9 лет жила в Брянске, а первый язык норвежский? Что ж она до 9 лет молчала то?
Ответ breeze1989
Жена до 9 лет жила в Брянске, а первый язык норвежский? Что ж она до 9 лет молчала то?
🤣+
Ответ breeze1989
Жена до 9 лет жила в Брянске, а первый язык норвежский? Что ж она до 9 лет молчала то?
Комментарий скрыт
Очень адекватный парень и отличный вратарь! Удачи в раме и по-жизни!
"Ваша жена – чистая норвежка?" - а в этот момент журналист показывал местонахождение Солнца на горизонте?
Ответ AntonIQ
"Ваша жена – чистая норвежка?" - а в этот момент журналист показывал местонахождение Солнца на горизонте?
Ему помешал штангенциркуль, зажатый в правой руке.
Ответ AntonIQ
"Ваша жена – чистая норвежка?" - а в этот момент журналист показывал местонахождение Солнца на горизонте?
ну да, чистая норвежка из Брянска
Родился в Израиле. Гражданство израильское, российское, британское. Молодой человек с интересной судьбой.
Ответ Valentin Kompaneytsev
Родился в Израиле. Гражданство израильское, российское, британское. Молодой человек с интересной судьбой.
И батя тоже интересный у него.
Ответ Vanek1411
И батя тоже интересный у него.
Ну так в розыске в России.😁😁😁
Таки пусть будет на всякий случай, - добавил Хайкин.
Откуда будете ?
- С Норвегии
А точнее ?
Из Брянска
Ответ Сибирский литовец
Откуда будете ? - С Норвегии А точнее ? Из Брянска
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ответ Сибирский литовец
Откуда будете ? - С Норвегии А точнее ? Из Брянска
Ничего против Брянска! Просто смешно....
Ну если честно, то уважуха ему после таких слов, я тоже сначала думал что он не пойми кто, реально гражданин мира, но если считает себя всё таки русским, то красавчик, уважуха ✊
Ответ tankist231
Ну если честно, то уважуха ему после таких слов, я тоже сначала думал что он не пойми кто, реально гражданин мира, но если считает себя всё таки русским, то красавчик, уважуха ✊
Да хоть вертолётом может себя считать, только от этого у него лопасти не вырастут и летать он не начнёт)
Ответ tankist231
Ну если честно, то уважуха ему после таких слов, я тоже сначала думал что он не пойми кто, реально гражданин мира, но если считает себя всё таки русским, то красавчик, уважуха ✊
А уважуха тем, кто родился в России, но считает себя нерусским?
По Хайкину такой хайп на теме смены гражданства и вот это всё, будто мы потеряли очень важного игрока на дефицитной позиции.
А по сути то ну не поменял бы Хайкин гражданство и что дальше? Один хрен в лучшем случае был бы вторым выбором. В лучшем случае.
А так и нам не потеря и норвежцам приобретение и усиление. Минусов особо не наблюдаю.
Ответ Рашпель793
По Хайкину такой хайп на теме смены гражданства и вот это всё, будто мы потеряли очень важного игрока на дефицитной позиции. А по сути то ну не поменял бы Хайкин гражданство и что дальше? Один хрен в лучшем случае был бы вторым выбором. В лучшем случае. А так и нам не потеря и норвежцам приобретение и усиление. Минусов особо не наблюдаю.
Да вроде нет никакого хайпа. Если бы спортс интервью о нем не брало, то никто бы и не знал, кто там стоит на воротах Буде Глим и претендует на норвежские ворота.
Его жена до девяти лет не разговаривала?
Судя у него с русским языком тоже не все в порядке, раз говорит, что первый язык у его жены - норвежский. Получается, до 9 лет она молчала?
