Вратарь «Буде» Хайкин: «Никогда не отказывался от принадлежности к России – много с ней связывает. Жизнь повернулась так, что футбольное и личное счастье нашел в Норвегии»

Никита Хайкин: никогда не отказывался от принадлежности к России.

Вратарь «Буде-Глимт » Никита Хайкин , который может получить гражданство Норвегии, рассказал, что не отказывался от своей принадлежности к России.

– Норвежский паспорт станет для вас четвертым. Что это за ощущение – чувствовать себя гражданином мира?

– Это слишком глобально звучит, ха-ха.

На самом деле я всегда ощущал себя русским и на вопрос «откуда ты?» отвечаю, что из России. Часть детства и юности провел в Великобритании, уже много лет живу в Европе. И очень счастлив в Норвегии.

Кто бы мог подумать, когда я туда приезжал, что мы добьемся таких результатов, я проживу там семь очень позитивных лет и буду хотеть еще, что я буду женат на норвежке? Для меня было бы важно стать ее гражданином. Давно принял для себя это решение. А дальше уже все зависит не от меня.

– Ваша жена – чистая норвежка?

– Нет. Таня родилась в Брянске, но с девяти лет живет в Норвегии, и ее первый язык – норвежский, хотя с моим приходом в ее жизнь русский стал намного лучше.

Мы случайно познакомились – и уже скоро пять лет вместе. Она понимает и нашу культуру, и норвежскую. Мы очень счастливы вместе.

– Не было ли неприятных разговоров о России и ее гражданстве с кем-то из местных?

– Лично у меня – нет. Никакой неприязни ко мне из-за того, что у меня российский паспорт, по крайней мере, в лицо никто не показывал.

Наверное, где-то в интернете такие люди есть, но меня это никак не задевает. Либо не читаю, либо, если что-то попадается на глаза, не обращаю внимания. В команде на политические темы не переходим.

Я никогда не отказывался от своей принадлежности к России. Меня многое с ней связывает, до сих пор представляю ее в спортивной карьере. Если кто-то считает иначе – это их мнение, каждый имеет на него право, никого не собираюсь переубеждать.

Продолжаю контактировать с парой ребят, с которыми играл в школе «Торпедо», с первым моим тренером вратарей в ней Дмитрием Гуленковым. Но жизнь повернулась так, что счастье – и футбольное, и личное – нашел в Норвегии, – сказал Никита Хайкин.