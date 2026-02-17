  • Спортс
  «Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й

«Барселона» потеряла очки с «Жироной».

«Барселона» проиграла в гостях «Жироне» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Монтиливи».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ламин Ямаль на 3-й добавленной к первому тайму минуте не реализовал пенальти, попав в штангу. Пау Кубарси открыл счет на 59-й. Тома Лемар на 62-й забил ответный мяч. Фран Бельтран на 86-й вывел «Жирону» вперед, его гол стал победным. Хоэль Рока получил прямую красную карточку на 99-й за грубый подкат против Ямаля.

Ла Лига Испания. 24 тур
16 февраля 20:00, Монтиливи
Логотип домашней команды
Жирона
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
90’
+9’
Берналь
Витцель
90’
+9’
Рока
90’
+9’
Мартин   Франсес
90’
+2’
  Бельтран
86’
84’
Кунде
80’
Ольмо   Берналь
73’
Эрик Гарсия   Араухо
73’
Ферран Торрес   Левандовски
Ванат   Эчеверри
73’
Лемар   Бельтран
68’
Хиль   Рока
68’
63’
Мартин   Бальде
63’
Рафинья   Бардагжи
  Лемар
61’
59’
  Кубарси
2тайм
Перерыв
45’
Ямаль
41’
Эрик Гарсия
Жирона
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Мартин, Лемар, Хиль, Цыганков, Ванат
Запасные: Франсес, Бланко, Давид Лопес, Бельтран, Эчеверри, Стуани, Крапивцов, Курума, Рока, Абель Руис
1тайм
Барселона:
Гарсия, Мартин, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Шченсны, Бардагжи, Левандовски, Бальде, Касадо, Араухо, Кочен, Жоау Канселу, Берналь, Маркес
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
1027 комментариев
Жирона по делу. Барселона вышла доказывать после позора.. и опозорилась еще больше.
Смысл сравнений Месси и этого марокканского чуда. Месси и после завершения карьеры будет на три головы выше интеллектом и чувством игры, чем этот распиаренный пижон с 30 потерями в каждом матче. Особенно его работоспособность и помощь обороне, человеку 18 лет. А он добежать не может до своей штрафной ни разу. С такими игроками, к сожалению, ничего хорошего не жди.
Ответ Imperator1
Жирона по делу. Барселона вышла доказывать после позора.. и опозорилась еще больше. Смысл сравнений Месси и этого марокканского чуда. Месси и после завершения карьеры будет на три головы выше интеллектом и чувством игры, чем этот распиаренный пижон с 30 потерями в каждом матче. Особенно его работоспособность и помощь обороне, человеку 18 лет. А он добежать не может до своей штрафной ни разу. С такими игроками, к сожалению, ничего хорошего не жди.
Когда я говорю, что первым делом надо покупать левого вингера, то меня хейтят, а деньги то есть, если продать хайлайтера за 100 лямов
Ответ Imperator1
Жирона по делу. Барселона вышла доказывать после позора.. и опозорилась еще больше. Смысл сравнений Месси и этого марокканского чуда. Месси и после завершения карьеры будет на три головы выше интеллектом и чувством игры, чем этот распиаренный пижон с 30 потерями в каждом матче. Особенно его работоспособность и помощь обороне, человеку 18 лет. А он добежать не может до своей штрафной ни разу. С такими игроками, к сожалению, ничего хорошего не жди.
не ну с месси никто не сравнится,а ямал хорош и это будущее барсы, глупо это отрицать
Прикол в том, что это прям читалось)
Ответ Андрей. С
Прикол в том, что это прям читалось)
Я тоже брату говорил что Ямал не забьёт)))
Ответ Андрей. С
Прикол в том, что это прям читалось)
комментатор "сглазил")
когда сказал, что Ямаль все забил, ну я прям заранее увидел, что не в этот раз)
Барса обосралась. Но винят снова Реал и судейство.
Ответ Роман
Барса обосралась. Но винят снова Реал и судейство.
Уберем реал из темы. Судейство норм?)
И почему Рафинья не бьёт? Было ясно, что Ямаль не забьет, по такому то его первому тайму
Ответ cashew
И почему Рафинья не бьёт? Было ясно, что Ямаль не забьет, по такому то его первому тайму
как будто рафинья лучше отыграл, тоже запорол два момента
Ответ dinamo39
как будто рафинья лучше отыграл, тоже запорол два момента
Ну он уже пристрелялся, щабил бы уж точно Рафа
Эчеверри хватает Френки за футболку - нет отложенной ЖК.
Эчеверри наступает шипами на ногу Кунде - нет ЖК.

Сото Гранде в «лучшем свете» )
Ответ Кирилл
Эчеверри хватает Френки за футболку - нет отложенной ЖК. Эчеверри наступает шипами на ногу Кунде - нет ЖК. Сото Гранде в «лучшем свете» )
Там еще как минимум 3 угловых не дал.
Ответ Кирилл
Эчеверри хватает Френки за футболку - нет отложенной ЖК. Эчеверри наступает шипами на ногу Кунде - нет ЖК. Сото Гранде в «лучшем свете» )
Судья дал пенальти в пользу Барсы и удалил соперника… кулесы все равно не довольны 🤦🏻‍♂️
хорошенько отымели барсу
Ответ trueway
хорошенько отымели барсу
От.жахали.
Ответ trueway
хорошенько отымели барсу
Второй раз подряд 😎
Просто мне , как болельщику Реала смешно наблюдать за этим
Я сам не люблю действия РМТВ, и мягко говоря недолюбливаю Переса и всю его команду в управлении
Но сам факт постоянного лицемерия от игроков, тренеров итд Барсы прям вызывает смех
То скажут про сыгранные экстра минуты
А сейчас промолчат
То скажут, что мы на судей не жалуемся
А как только немного забуксовали
Сразу же другая пластина
Я не отрицаю что и у сливочныз есть эти повадки
Но Барса в деле лицемерия совершенно на другом уровне

Хотелось бы побольше адекватности во всем этом
Смешно смотреть как миллионеры херней маются
Ответ WIZAAAARD
Просто мне , как болельщику Реала смешно наблюдать за этим Я сам не люблю действия РМТВ, и мягко говоря недолюбливаю Переса и всю его команду в управлении Но сам факт постоянного лицемерия от игроков, тренеров итд Барсы прям вызывает смех То скажут про сыгранные экстра минуты А сейчас промолчат То скажут, что мы на судей не жалуемся А как только немного забуксовали Сразу же другая пластина Я не отрицаю что и у сливочныз есть эти повадки Но Барса в деле лицемерия совершенно на другом уровне Хотелось бы побольше адекватности во всем этом Смешно смотреть как миллионеры херней маются
Добавлю
Легко Быть правильным, когда у тебя все идет хорошо
Надо быть Пересом
Чтоб в свой лучший период искать проблему в судьях итд
Ответ WIZAAAARD
Просто мне , как болельщику Реала смешно наблюдать за этим Я сам не люблю действия РМТВ, и мягко говоря недолюбливаю Переса и всю его команду в управлении Но сам факт постоянного лицемерия от игроков, тренеров итд Барсы прям вызывает смех То скажут про сыгранные экстра минуты А сейчас промолчат То скажут, что мы на судей не жалуемся А как только немного забуксовали Сразу же другая пластина Я не отрицаю что и у сливочныз есть эти повадки Но Барса в деле лицемерия совершенно на другом уровне Хотелось бы побольше адекватности во всем этом Смешно смотреть как миллионеры херней маются
Вот только дело в том, что к Барселоне предвзятое отношение. Каталанцы и испанцы ненавидят друг друга - и предвзятое отношение очевидно. Интересно, если бы все спорные моменты были против реала - как бы себя вели реал тв?) а они такое творят при судействе в их сторону в 99% случаев
В таких матчах виден реальный уровень Ферминов и Ферранов
Ответ Человек_Простой
В таких матчах виден реальный уровень Ферминов и Ферранов
Левы, Бардангджи, Бальде и прочей защиты
Ответ Jeksan
Левы, Бардангджи, Бальде и прочей защиты
Ну вот о том и речь
Это просто жесть. Да, Барса не лучший матч снова проводит (хотя, две штанги было), но чел в атаке просто вбивает гвоздями голеностоп Кунде, за счёт этого продолжает атаку, и это смотрят 5 секунд и дают гол? Да уж, лига Негрейры🙃
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это просто жесть. Да, Барса не лучший матч снова проводит (хотя, две штанги было), но чел в атаке просто вбивает гвоздями голеностоп Кунде, за счёт этого продолжает атаку, и это смотрят 5 секунд и дают гол? Да уж, лига Негрейры🙃
Бригада Вар просто делает что хочет
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это просто жесть. Да, Барса не лучший матч снова проводит (хотя, две штанги было), но чел в атаке просто вбивает гвоздями голеностоп Кунде, за счёт этого продолжает атаку, и это смотрят 5 секунд и дают гол? Да уж, лига Негрейры🙃
Да вам по 100 минут дают играть, лишь бы не проиграли. А вы ноете еще
По факту, у Эчеверри должна быть вторая ЖК.
Но у него ни одной )))
Рекомендуем