Матч окончен
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
«Барселона» потеряла очки с «Жироной».
«Барселона» проиграла в гостях «Жироне» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Монтиливи».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ламин Ямаль на 3-й добавленной к первому тайму минуте не реализовал пенальти, попав в штангу. Пау Кубарси открыл счет на 59-й. Тома Лемар на 62-й забил ответный мяч. Фран Бельтран на 86-й вывел «Жирону» вперед, его гол стал победным. Хоэль Рока получил прямую красную карточку на 99-й за грубый подкат против Ямаля.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Смысл сравнений Месси и этого марокканского чуда. Месси и после завершения карьеры будет на три головы выше интеллектом и чувством игры, чем этот распиаренный пижон с 30 потерями в каждом матче. Особенно его работоспособность и помощь обороне, человеку 18 лет. А он добежать не может до своей штрафной ни разу. С такими игроками, к сожалению, ничего хорошего не жди.
когда сказал, что Ямаль все забил, ну я прям заранее увидел, что не в этот раз)
Эчеверри наступает шипами на ногу Кунде - нет ЖК.
Сото Гранде в «лучшем свете» )
Я сам не люблю действия РМТВ, и мягко говоря недолюбливаю Переса и всю его команду в управлении
Но сам факт постоянного лицемерия от игроков, тренеров итд Барсы прям вызывает смех
То скажут про сыгранные экстра минуты
А сейчас промолчат
То скажут, что мы на судей не жалуемся
А как только немного забуксовали
Сразу же другая пластина
Я не отрицаю что и у сливочныз есть эти повадки
Но Барса в деле лицемерия совершенно на другом уровне
Хотелось бы побольше адекватности во всем этом
Смешно смотреть как миллионеры херней маются
Легко Быть правильным, когда у тебя все идет хорошо
Надо быть Пересом
Чтоб в свой лучший период искать проблему в судьях итд
Но у него ни одной )))