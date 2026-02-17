«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й

«Барселона» потеряла очки с «Жироной».

«Барселона » проиграла в гостях «Жироне» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Монтиливи».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ламин Ямаль на 3-й добавленной к первому тайму минуте не реализовал пенальти, попав в штангу. Пау Кубарси открыл счет на 59-й. Тома Лемар на 62-й забил ответный мяч. Фран Бельтран на 86-й вывел «Жирону» вперед, его гол стал победным. Хоэль Рока получил прямую красную карточку на 99-й за грубый подкат против Ямаля.

Ла Лига Испания. 24 тур 16 февраля 20:00, Монтиливи Жирона Завершен 2 - 1 Барселона Матч окончен 90’ +9’ Берналь Витцель 90’ +9’ Рока 90’ +9’ Мартин Франсес 90’ +2’ Бельтран

86’ 84’ Кунде 80’ Ольмо Берналь 73’ Эрик Гарсия Араухо 73’ Ферран Торрес Левандовски Ванат Эчеверри 73’ Лемар Бельтран 68’ Хиль Рока 68’ 63’ Мартин Бальде 63’ Рафинья Бардагжи Лемар

61’ 59’ Кубарси

2 тайм Перерыв 45’ Ямаль 41’ Эрик Гарсия Жирона Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Мартин, Лемар, Хиль, Цыганков, Ванат Запасные: Франсес, Бланко, Давид Лопес, Бельтран, Эчеверри, Стуани, Крапивцов, Курума, Рока, Абель Руис 1 тайм Барселона: Гарсия, Мартин, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль Запасные: Шченсны, Бардагжи, Левандовски, Бальде, Касадо, Араухо, Кочен, Жоау Канселу, Берналь, Маркес

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги