Филин о «Балтике»: «Мы все были ноунеймами, а сейчас на нас смотрят по-другому. Когда два раза за сезон обыгрываешь «Спартак», шумиха поднимается. Не собираемся останавливаться»

Александр Филин: мы в «Балтике» все были ноунеймами.

Защитник «Балтики» Александр Филин ответил на вопрос о причинах успеха команды в первой половине сезона Мир РПЛ .

На данный момент клуб занимает 5-м месте в таблице, набрав 35 очков в 18 матчах.

– Что же все-таки позволило «Балтике» добиться такого крутого результата в осенней части сезона?

– Все аспекты сложились: хорошо сработали селекционеры, спортивный директор, генеральный. Само собой, огромную роль сыграл тренерский штаб.

Плюс в футболе бывают счастливые стечения обстоятельств, когда пазл складывается. Если посмотреть на наш состав перед стартом – большинство ребят без имен, без славы.

Мы все были ноунеймами по большому счету. А сейчас уже на нас смотрят чуть по-другому. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– Есть уверенность, что весной «Балтика» станет еще сильнее?

– Так и будет. Все, с кем общаемся, приятно удивляются, сколько мы тренируемся и какие нагрузки выдерживаем. Столько времени на полях не может пройти бесследно для команды и не дать результат. Это неизбежно. Все будет хорошо.

– Но теперь и отношение к вам со стороны соперников будет другое.

– Безусловно. Теперь будут серьезнее готовиться к нам и тщательнее разбирать.

Однако и мы не собираемся останавливаться на достигнутом: все, осенью добились результата, и этого хватит. Нет, мы тоже растем: сохраняем то, что есть, и добавляем что-то новое, становимся лучше как команда. Нам самим интересна вся эта движуха!

Когда два раза за сезон обыгрываешь «Спартак », естественно, шумиха поднимается. Естественно, все это внимание к «Балтике» очень приятно.

Нужно держать планку. А лучше – еще выше задрать, – сказал Александр Филин .