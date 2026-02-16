  • Спортс
Филин о «Балтике»: «Мы все были ноунеймами, а сейчас на нас смотрят по-другому. Когда два раза за сезон обыгрываешь «Спартак», шумиха поднимается. Не собираемся останавливаться»

Александр Филин: мы в «Балтике» все были ноунеймами.

Защитник «Балтики» Александр Филин ответил на вопрос о причинах успеха команды в первой половине сезона Мир РПЛ.

На данный момент клуб занимает 5-м месте в таблице, набрав 35 очков в 18 матчах.

– Что же все-таки позволило «Балтике» добиться такого крутого результата в осенней части сезона?

– Все аспекты сложились: хорошо сработали селекционеры, спортивный директор, генеральный. Само собой, огромную роль сыграл тренерский штаб.

Плюс в футболе бывают счастливые стечения обстоятельств, когда пазл складывается. Если посмотреть на наш состав перед стартом – большинство ребят без имен, без славы.

Мы все были ноунеймами по большому счету. А сейчас уже на нас смотрят чуть по-другому. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– Есть уверенность, что весной «Балтика» станет еще сильнее?

– Так и будет. Все, с кем общаемся, приятно удивляются, сколько мы тренируемся и какие нагрузки выдерживаем. Столько времени на полях не может пройти бесследно для команды и не дать результат. Это неизбежно. Все будет хорошо.

– Но теперь и отношение к вам со стороны соперников будет другое.

– Безусловно. Теперь будут серьезнее готовиться к нам и тщательнее разбирать.

Однако и мы не собираемся останавливаться на достигнутом: все, осенью добились результата, и этого хватит. Нет, мы тоже растем: сохраняем то, что есть, и добавляем что-то новое, становимся лучше как команда. Нам самим интересна вся эта движуха!

Когда два раза за сезон обыгрываешь «Спартак», естественно, шумиха поднимается. Естественно, все это внимание к «Балтике» очень приятно.

Нужно держать планку. А лучше – еще выше задрать, – сказал Александр Филин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Вынужден разочаровать Филина, большая часть игроков Балтики ноунеймами и останется. А в следующем сезоне о них вообще забудут.
Ответ дон Рэба
Вынужден разочаровать Филина, большая часть игроков Балтики ноунеймами и останется. А в следующем сезоне о них вообще забудут.
Факел тоже Спартак обыгрывал 2 раза и где Факел?
Ответ дон Рэба
Вынужден разочаровать Филина, большая часть игроков Балтики ноунеймами и останется. А в следующем сезоне о них вообще забудут.
Да и в целом обыграть тушинский середняк это не достижение
рядовая победа я бы сказал
…чего вы добились за двадцать лет игры в футбол? - Два раза обыграл Спартак.
Таких пошумевших 1-2 сезона выскочек было пруд пруди ... Кто то еще помнит ФК Москва, Уралан, Ротор, Сатурн, Аланию ?? И яркие победы над лидерами были , и вверху таблицы шли ...
Без Спартака им ни как не обойтись.
Ответ Ковид 07.10.52
Без Спартака им ни как не обойтись.
Да что ты, это же мечта всё жизни, высший пилотаж. Теперь можно смело идти на пенсию и внукам рассказывать как мы обыграли Спартак. Но как были вы ноунеймами так и остались , вы ещё ни чего не добились а гонору. Скромнее надо быть.
Да по игре, как раз таки Балтика и не переиграла Спартак. Скорей Спартак, просто напросто, сам себе проиграл, не реализовав свои моменты, совершив при этом грубейшие ошибки в обороне, чем Балтика успешным образом и воспользовалась. Это ни в коем случае не оправдание Спартаку.
Большая часть выигранных матчей вашей Балтики-это просто фарт и ни чего более!И плюс многие топовые команды играли в пол силы,надеясь на классе обыграть!Фарт рано или поздно закончится!Такое уже было в прошлом сезоне с Рубином!А так конечно удачи Балтике!И прекращайте костоломить!
Тоже Талалаев покусал...
Ноунеймами вы и остались
Сегодня много говорят, что Балтика — выскочка, но так говорят в основном те, кто вообще ни х*я не знает про этот проект. Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, затрону в этом ответе ключевые моменты.

Первое, на что нужно обратить внимание, — это заявление бывшего губернатора области. Осознание того, что 39-ому региону нужен будет сильный футбольный клуб, пришло в голову местным властям ещё в 2019 году. Тогда Антон Алиханов (который сейчас работает в Кремле) во время встречи с Владимиром Путиным пообещал главе государства, что в регионе спорт высших достижений выйдет на другой уровень развития. Президенту в разговоре с Алихановым стало интересно, мол, что будет со стадионом чемпионата мира, если в городе нет такого уровня команды. Алиханов заверил, что команда обязательно появится и стадион, как во многих регионах, простаивать не будет. В самом клубе Балтика тоже сделали акцент, что региону нужна Премьер-лига. В итоге после этих замечаний со стороны губернатора области и футбольного клуба Балтика был найден судьбоносный компромисс, в котором уже виделись конкретные цели и задачи на дальнейшие сезоны.

Важно напомнить, что первый кирпич в ментальное изменение Балтики заложил уже многими забытый Евгений Игорьевич Калешин. Этот человек пришёл в Балтику под конкретную задачу вывести Калининград как минимум в стыковые матчи. Правда, Калешину после работы Теймураза Лепсая и Игоря Ледяхова досталась не очень хорошая наследственность. Предыдущие управленцы клуба настолько плохо выполнили свою работу, что Калешин вынужден был принимать к себе полностью разобранную команду. Напомню, что в сезоне 2018/19 калининградцы болтались внизу таблицы и Калешин пришёл спасать моряков тогда, когда не брался уже никто. В итоге Калешин справился со своей задачей и оставил команду в пяти очках от вылета во вторую лигу.

Сезон 2019/20 уже был полностью под контролем Евгения Калешина. Новое руководство Балтики во главе с Тажутдином Качукаевым решило дать шанс молодому тренеру и не прогадало. Калешин начал менять не только состав, но и стиль игры, плюс менталитет клуба. С Калешиным Балтика моментально переместилась в верх таблицы. Более того, этот человек буквально во всеуслышание стал заявлять, что Балтика должна находиться среди лучших клубов России. Место в ФНЛ — это не место Балтики. Мало кому известно, но именно при Калешине в Калининграде появилась академия БФУ (Балтика БФУ). Подробности не буду рассказывать, но развитие местного футбола благодаря этой академии начало выходить на другой уровень. Калешин начал заниматься не только подбором основного состава, но и углублялся в процессы областного футбола. Он буквально сам отсматривал ребят с потенциалом. Например, сегодняшние известные футболисты России такие как Артём Макарчук, Владислав Лазарев, Евгений Латышонок, Максим Бориско (оба в БФУ попали из Краснодара) — это всё проспекты Евгения Калешина. Во всех этих ребятах Калешин видел будущее. Сама Балтика при Калешине начала выдавать серию за серией без поражений. В одну из таких серий вошёл даже громкий успех в Кубке России над московским Локомотивом. Балтика при Калешине из аутсайдера Первой лиги превратилась в очень крепкий клуб Первой лиги. Однако ключевого шага при Евгении Игорьевиче сделать так и не удалось. В итоге в Калининграде приняли решение расстаться с главным тренером. Отмечу, что и на смену Тажутдину Качукаеву чуть ранее пришёл Кирилл Волженкин (который в итоге и уволил Калешина), который назначил Сергея Игнашевича новым главным тренером Балтики.

При Игнашевиче Балтика сделала не только ключевой шаг вперёд, но и воспитала в себе истинную психологию победителя. Калининградцы в Первой лиге вообще перестали проигрывать. Знаменитые 30 матчей подряд без поражений случились именно при этом наставнике. Замечу, что за 2,5 года его работы калининградцы ни в одном турнире не уступили сопернику больше чем в два мяча. Даже в сезоне вылета из РПЛ их никто не смог разгромить. Балтика с Игнашевичем переписала массу клубных рекордов, в том числе вышла в финал Кубка России. Помимо этого мощно шагнула в медийной составляющей и выстроила фундамент неприятного для всех в России клуба с точки зрения игры в футбол. Ну а что случилось при Талалаеве уже всем давно известно.

Именно поэтому сегодняшнюю Балтику никак нельзя назвать клубом выскочкой. Это не тот случай, когда ребята случайно вышли и случайно кого-то обыграли. Нет, это результат долгой кропотливой плодотворной работы всего региона, в том числе и особенная заинтересованность к футболу у местных властей.
Ответ Lange
В конце сезона посмотрим ,и что будет в следующем
Если бы вы сезона 2,3 так играли бы то да можно об этом поговорить.
Но второй сезон будет чёткий с 9 по 16
