  Капелло об удалении Калулу: «Бастони не должен себя так вести – отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя. Глубоко разочарован комментариями Киву»
Капелло об удалении Калулу: «Бастони не должен себя так вести – отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя. Глубоко разочарован комментариями Киву»

Фабио Капелло раскритиковал Алессандро Бастони.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал удаление Пьера Калулу в матче Серии А против «Интера» (2:3).

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«В этой ситуации меня поразили две вещи.

Во-первых, такой футболист, как Бастони, игрок сборной и ключевая фигура в национальной команде, не может и не должен так себя вести.

Болельщикам было отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя, даже несмотря на то, что уже имел желтую карточку и рисковал получить вторую.

Во-вторых, я очень хорошо знаю Киву, так как он был моим игроком в «Роме», но его послематчевые комментарии меня глубоко разочаровали.

Тренер не был последователен в своих словах, и в итоге создал впечатление, что оправдывает произошедшее.

Однако важнее слов его действия. Киву заменил Бастони в перерыве, потому что знал, чем рискует, если бы оставил игрока на поле после жеста, который привел к красной карточке Калулу.

Я ожидал от него совершенно иных заявлений, особенно после победы», – сказал Фабио Капелло.

«Юве» в бешенстве из-за красной: призывают к отставке босса судей. После ругани в подтрибунке

Источник: La Gazzetta dello Sport
Дон Фабио хорош, не стал юлитьи размахивать политкорректностью, сказал по факту то, что думает! Мастодонтище! А Интер это Интер, каков клуб, такие и игроки и их ментальность.
Ответ Black-White Heart
Дон Фабио хорош, не стал юлитьи размахивать политкорректностью, сказал по факту то, что думает! Мастодонтище! А Интер это Интер, каков клуб, такие и игроки и их ментальность.
Не стоит обобщать про клуб и ментальность! Можно говорить про двух подлецов: Киву и Бастони. Но таких Киву и Бастони по паре в каждом клубе. Таков, к сожалению нынешний футбол.
Это ж Интер, как можно от них после 2006, ожидать чего-то другого? Ведь дон Фабио был одним из тех, кто пострадал в тот год.
Ответ Aleks Del Piero
Это ж Интер, как можно от них после 2006, ожидать чего-то другого? Ведь дон Фабио был одним из тех, кто пострадал в тот год.
А что было в 2006 году? Я просто не знаю что за история
Ответ Lucky Luciano
А что было в 2006 году? Я просто не знаю что за история
Калчополли, если не ошибаюсь. Когда Юве лишили сколько-то чемпионств и отправили в серию Б.
Реал мадрид - это бастони на клубном уровне!
Симуляции - это антиспорт. Симулирующий игрок не достоин называться спортсменом, не то что великим. Клуб, который поощряет такое поведение не достоин называться спортивным клубом, не то что великим сколько бы кубков лч у него не было. Цена им если не ноль, то недалеко от того.
Ответ fatei4
Реал мадрид - это бастони на клубном уровне! Симуляции - это антиспорт. Симулирующий игрок не достоин называться спортсменом, не то что великим. Клуб, который поощряет такое поведение не достоин называться спортивным клубом, не то что великим сколько бы кубков лч у него не было. Цена им если не ноль, то недалеко от того.
Бедные хейтерасты Мадрида, приплетают свой любимый клуб под новостями не то что других клубов, других лиг! Это клиника)
Ответ Ilya Chistyakov
Бедные хейтерасты Мадрида, приплетают свой любимый клуб под новостями не то что других клубов, других лиг! Это клиника)
Ну так игра реала последние несколько лет, это бесконечные актерские падения в штрафной и постоянные выпрашивания пенок
Федерация молчит зато) сейчас Гравина оштрафует Комолли, Кьеллини и тд, а бастони дальше будет играть, хотя очевидно, что надо дать матча 3 ему, а кк Калулу отменить, но они даже судью щас сослать в серию б не успеют, у него дальше матча Милан Комо же , а это целое дело менять судей с бухты Барахты
Днищами он назвал весь этот коллектив якобы спортивный под названием интер. Просто культурно завуалировал
всем всё очевидно, кроме болел Интре. Вместо признания очевидного и осуждения за такое неспортивное поведение, они продолжают улить, как ужи на сковороде. )

Что ещё более печально, это отсутствие воли спортивных властей наказать мерзавца дисквалом в целях воспитания и исправить несправедливость отменой дисквала Калюлю.

Разговоры о регламенте пусть оставят себе. Когда надо, никакой регламент не мешал:

Милош Красич получил дисквалификацию на два матча после просмотра видеоповторов момента с назначением пенальти в матче против «Болоньи». Таким образом он пропустит матчи против «Милана» и «Чезены».

Спортивный суд решил дисквалифицировать серба на 2 матча, так как Красич явно симулировал, контакта с игроком соперника не было. В официальном решении подчёркнуто: «вне всяких сомнений, два футболиста никак не вошли в контакт в разбираемом эпизоде, и судья был введён в заблуждение «нырком» игрока «бьянконери» вперёд (неестественное волочение левой ноги указывает на умышленность «нырка»)». Ввиду такой «явной симуляции», спортивный суд решил применить к игроку санкции за неспортивное поведение, вынеся минимально предусмотренное кодексом наказание – два матча дисквалификации.
Самое смешное, бастони постфактум они не могут дисквалифицировать и Калюлю отменить, а наказать Кьеллини и Комолли, как пишет ГДС, только в путь. )
Да что можно было ожидать от цыганского физрука. У него нет чести.
В любом случае , если идет речь о применении красной карты, в том числе при применении второй желтой карты , нужен Вар.
Судья сделал плохо свою работу, на этом поставим точку.
Куда смотрит вице-президент Интера, мистер Дзанетти? Надеюсь покажет клоуну Бастони, где пиццу запекают и румына образумит.
