Капелло об удалении Калулу: «Бастони не должен себя так вести – отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя. Глубоко разочарован комментариями Киву»

Фабио Капелло раскритиковал Алессандро Бастони.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал удаление Пьера Калулу в матче Серии А против «Интера » (2:3).

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса » вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«В этой ситуации меня поразили две вещи.

Во-первых, такой футболист, как Бастони, игрок сборной и ключевая фигура в национальной команде, не может и не должен так себя вести.

Болельщикам было отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя, даже несмотря на то, что уже имел желтую карточку и рисковал получить вторую.

Во-вторых, я очень хорошо знаю Киву, так как он был моим игроком в «Роме», но его послематчевые комментарии меня глубоко разочаровали.

Тренер не был последователен в своих словах, и в итоге создал впечатление, что оправдывает произошедшее.

Однако важнее слов его действия. Киву заменил Бастони в перерыве, потому что знал, чем рискует, если бы оставил игрока на поле после жеста, который привел к красной карточке Калулу.

Я ожидал от него совершенно иных заявлений, особенно после победы», – сказал Фабио Капелло.

