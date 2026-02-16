Капелло об удалении Калулу: «Бастони не должен себя так вести – отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя. Глубоко разочарован комментариями Киву»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал удаление Пьера Калулу в матче Серии А против «Интера» (2:3).
На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
«В этой ситуации меня поразили две вещи.
Во-первых, такой футболист, как Бастони, игрок сборной и ключевая фигура в национальной команде, не может и не должен так себя вести.
Болельщикам было отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя, даже несмотря на то, что уже имел желтую карточку и рисковал получить вторую.
Во-вторых, я очень хорошо знаю Киву, так как он был моим игроком в «Роме», но его послематчевые комментарии меня глубоко разочаровали.
Тренер не был последователен в своих словах, и в итоге создал впечатление, что оправдывает произошедшее.
Однако важнее слов его действия. Киву заменил Бастони в перерыве, потому что знал, чем рискует, если бы оставил игрока на поле после жеста, который привел к красной карточке Калулу.
Я ожидал от него совершенно иных заявлений, особенно после победы», – сказал Фабио Капелло.
Симуляции - это антиспорт. Симулирующий игрок не достоин называться спортсменом, не то что великим. Клуб, который поощряет такое поведение не достоин называться спортивным клубом, не то что великим сколько бы кубков лч у него не было. Цена им если не ноль, то недалеко от того.
Что ещё более печально, это отсутствие воли спортивных властей наказать мерзавца дисквалом в целях воспитания и исправить несправедливость отменой дисквала Калюлю.
Разговоры о регламенте пусть оставят себе. Когда надо, никакой регламент не мешал:
Милош Красич получил дисквалификацию на два матча после просмотра видеоповторов момента с назначением пенальти в матче против «Болоньи». Таким образом он пропустит матчи против «Милана» и «Чезены».
Спортивный суд решил дисквалифицировать серба на 2 матча, так как Красич явно симулировал, контакта с игроком соперника не было. В официальном решении подчёркнуто: «вне всяких сомнений, два футболиста никак не вошли в контакт в разбираемом эпизоде, и судья был введён в заблуждение «нырком» игрока «бьянконери» вперёд (неестественное волочение левой ноги указывает на умышленность «нырка»)». Ввиду такой «явной симуляции», спортивный суд решил применить к игроку санкции за неспортивное поведение, вынеся минимально предусмотренное кодексом наказание – два матча дисквалификации.
Судья сделал плохо свою работу, на этом поставим точку.