Быстров о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте? Они играют в команде-чемпионе!»
Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мыслями об интересе других клубов к Эдуарду Сперцяну и Джону Кордобе.
«Идеальный вариант – сохранить своего лучшего игрока, лучшего нападающего нашего чемпионата. «Краснодар» все правильно сделал, что не продал Кордобу за 30 миллионов.
Отдали ли бы они его за 100 миллионов? Не все в деньги упирается. Иногда просто хочется выиграть чемпионство.
«Краснодар» решил, что пока они идут на первом месте, нет смысла продавать лидеров в лице Кордобы, Сперцяна. Они играют в команде-чемпионе нашей страны! Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте в своем чемпионате?!
Сперцян – свой воспитанник, который принес уже чемпионство. Он на ведущих ролях в родном клубе, приносит ему пользу.
Я считаю, это намного важнее, чем в какой-то «Лидс» ехать. Его же не рассматривает топ-клуб. Сидеть там и непонятно за что играть... Нельзя сравнивать лидера РПЛ и этот клуб», – сказал Владимир Быстров.
Хлусевич точно нигде в Европе 1,5 миллиона € в год зарабатывать не будет .
Ни в МЮ , ни МС !
Если уж ехать, то в команды борющиеся за что-то, участвующие в еврокубках, а так абсолютно логично в Краснодаре оставаться.
Это когда ты с голоду умираешь, ты все считаешь только деньгами, количество которых = возможность выжить.
Когда ты как сыр в масле в посредственном чемпионате и с кучей денег, вполне может захотеться поехать по грать в АПЛ или Ла Лигу в какой-нибудь середняк, чтобы играть против Челси, Ливерпуля, Манчестера, Арсенала, Барсы, Реала. Там на тебя смотрит весь мир. Это стоит того, чтобы заработать немного меньше и стать частью лучшего в своей сфере.
