  • Быстров о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте? Они играют в команде-чемпионе!»
142

Быстров о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте? Они играют в команде-чемпионе!»

Владимир Быстров: смысл Сперцяну и Кордобе уходить в европейское говно?.

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мыслями об интересе других клубов к Эдуарду Сперцяну и Джону Кордобе.

«Идеальный вариант – сохранить своего лучшего игрока, лучшего нападающего нашего чемпионата. «Краснодар» все правильно сделал, что не продал Кордобу за 30 миллионов.

Отдали ли бы они его за 100 миллионов? Не все в деньги упирается. Иногда просто хочется выиграть чемпионство. 

«Краснодар» решил, что пока они идут на первом месте, нет смысла продавать лидеров в лице Кордобы, Сперцяна. Они играют в команде-чемпионе нашей страны! Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте в своем чемпионате?!

Сперцян – свой воспитанник, который принес уже чемпионство. Он на ведущих ролях в родном клубе, приносит ему пользу.

Я считаю, это намного важнее, чем в какой-то «Лидс» ехать. Его же не рассматривает топ-клуб. Сидеть там и непонятно за что играть... Нельзя сравнивать лидера РПЛ и этот клуб», – сказал Владимир Быстров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
142 комментария
Слова настоящего лимитчика
Ответ Bunyod Turgunov
Слова настоящего лимитчика
Прав Володька !
Хлусевич точно нигде в Европе 1,5 миллиона € в год зарабатывать не будет .
Ни в МЮ , ни МС !
Ответ Bunyod Turgunov
Слова настоящего лимитчика
Кордобе какая разница от лимита? Да и Сперцяну. Здесь реально борются за чемпионство и какой смысл ехать в команду даже топ лиги, но которая будет бороться за 10-15 места? И да, с понижением зарплаты.
Если уж ехать, то в команды борющиеся за что-то, участвующие в еврокубках, а так абсолютно логично в Краснодаре оставаться.
Он видать думает, что ему эта быдловатость крутоту придает. Хотя и в таком возрасте выглядит, как жиробасик после бадуна с лицом ребенка. Неудивительно, что ему чапалахов прописали у клуба, видать, тогда тоже интересного чего ляпнул, да только улица- не эфир)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Он видать думает, что ему эта быдловатость крутоту придает. Хотя и в таком возрасте выглядит, как жиробасик после бадуна с лицом ребенка. Неудивительно, что ему чапалахов прописали у клуба, видать, тогда тоже интересного чего ляпнул, да только улица- не эфир)
На минутку Володька решил , что он Валерка ))
Ответ OldRedWhite
На минутку Володька решил , что он Валерка ))
А по этим круглым глазкам - так просто Петька какой-то)
А теперь представьте что кто-то например в Испании назовет Ореньург овном с 15 места РПЛ, этот же Володька просто порвется от злобы и начнет говорить какие там хамы и Россию не уважают. При том свои вот такие выражения они считают нормальным.
Ответ тот самый Кадрус
А теперь представьте что кто-то например в Испании назовет Ореньург овном с 15 места РПЛ, этот же Володька просто порвется от злобы и начнет говорить какие там хамы и Россию не уважают. При том свои вот такие выражения они считают нормальным.
Комментарий скрыт
Ответ тот самый Кадрус
А теперь представьте что кто-то например в Испании назовет Ореньург овном с 15 места РПЛ, этот же Володька просто порвется от злобы и начнет говорить какие там хамы и Россию не уважают. При том свои вот такие выражения они считают нормальным.
Да Володька и сам Оренбург назовёт дерьмом с 15-го места, и ничто не порвётся
Говнолитика - аналитика от Владимира Быстрова
Ну за что там играть - это понятно. За деньги. И если денег дают меньше или столько же, сколько в Краснодаре, то зачем тогда уезжать? А все эти сказки, про то, чтобы уехать в топовую лигу, проявить себя и получить приглашение в топовый клуб, то не надо самих себя обманывать. Таким, как Сперцян или Кордоба не по 18 лет. Все, что они могли проявить, они уже проявили. И кто хотел это разглядеть, те уже разглядели. Поэтому с вероятностью 90% ничего кроме Лидса им не светит.
Ответ Ржевский
Ну за что там играть - это понятно. За деньги. И если денег дают меньше или столько же, сколько в Краснодаре, то зачем тогда уезжать? А все эти сказки, про то, чтобы уехать в топовую лигу, проявить себя и получить приглашение в топовый клуб, то не надо самих себя обманывать. Таким, как Сперцян или Кордоба не по 18 лет. Все, что они могли проявить, они уже проявили. И кто хотел это разглядеть, те уже разглядели. Поэтому с вероятностью 90% ничего кроме Лидса им не светит.
Не нужно судить по себе.
Это когда ты с голоду умираешь, ты все считаешь только деньгами, количество которых = возможность выжить.
Когда ты как сыр в масле в посредственном чемпионате и с кучей денег, вполне может захотеться поехать по грать в АПЛ или Ла Лигу в какой-нибудь середняк, чтобы играть против Челси, Ливерпуля, Манчестера, Арсенала, Барсы, Реала. Там на тебя смотрит весь мир. Это стоит того, чтобы заработать немного меньше и стать частью лучшего в своей сфере.
Ответ Ржевский
Ну за что там играть - это понятно. За деньги. И если денег дают меньше или столько же, сколько в Краснодаре, то зачем тогда уезжать? А все эти сказки, про то, чтобы уехать в топовую лигу, проявить себя и получить приглашение в топовый клуб, то не надо самих себя обманывать. Таким, как Сперцян или Кордоба не по 18 лет. Все, что они могли проявить, они уже проявили. И кто хотел это разглядеть, те уже разглядели. Поэтому с вероятностью 90% ничего кроме Лидса им не светит.
Не нужно судить по себе.
Это когда ты с голоду умираешь, ты все считаешь только деньгами, количество которых = возможность выжить.
Когда ты как сыр в масле в посредственном чемпионате и с кучей денег, вполне может захотеться поехать по грать в АПЛ или Ла Лигу в какой-нибудь середняк, чтобы играть против Челси, Ливерпуля, Манчестера, Арсенала, Барсы, Реала. Там на тебя смотрит весь мир. Это стоит того, чтобы заработать немного меньше и стать частью лучшего в своей сфере.
Интересно, а заграницей тоже есть такие персонажи, которые называют российские клубы 💩💩💩?
Ответ LYSVEGAS
Интересно, а заграницей тоже есть такие персонажи, которые называют российские клубы 💩💩💩?
если бы Джереми Кларксон вёл передачу не про тачки, а про футбол - это был бы самый яркий такой персонаж
Ответ LYSVEGAS
Интересно, а заграницей тоже есть такие персонажи, которые называют российские клубы 💩💩💩?
заграницей почти никто не знает российских клубов, а кто знает тот до такой низости не опуститься никогда..
Ну ровно такой же вопрос - смысл играть в чемпионате с 20+ места в таблице? Говно ли он, каждый для себя пусть решит
Тотенхем вроде на 16 идёт...
Зачем у него интервью берут!? Зачем на передачи зовут!? Про говно слушать?? Так его полно и без него.
Ответ Сергей Колесов
Зачем у него интервью берут!? Зачем на передачи зовут!? Про говно слушать?? Так его полно и без него.
Надо же набросить контенту, вот и берут
Да уж, шпоры так себе командочка 🤣
