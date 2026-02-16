Быстров о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте? Они играют в команде-чемпионе!»

Владимир Быстров: смысл Сперцяну и Кордобе уходить в европейское говно?.

Бывший полузащитник «Краснодара » Владимир Быстров поделился мыслями об интересе других клубов к Эдуарду Сперцяну и Джону Кордобе .

«Идеальный вариант – сохранить своего лучшего игрока, лучшего нападающего нашего чемпионата. «Краснодар» все правильно сделал, что не продал Кордобу за 30 миллионов .

Отдали ли бы они его за 100 миллионов? Не все в деньги упирается. Иногда просто хочется выиграть чемпионство.

«Краснодар» решил, что пока они идут на первом месте, нет смысла продавать лидеров в лице Кордобы, Сперцяна. Они играют в команде-чемпионе нашей страны! Какой смысл уходить в какое-то европейское говно, которое идет на 15-м месте в своем чемпионате?!

Сперцян – свой воспитанник, который принес уже чемпионство. Он на ведущих ролях в родном клубе, приносит ему пользу.

Я считаю, это намного важнее, чем в какой-то «Лидс » ехать. Его же не рассматривает топ-клуб. Сидеть там и непонятно за что играть... Нельзя сравнивать лидера РПЛ и этот клуб», – сказал Владимир Быстров.