Фиаско «Локо» в ЛЧ, данные Football Leaks о «Зените» и «Локо», увольнение Кенневилла из «Чикаго» и другие новости утра

1. «Локомотив» вылетел из ЛЧ. Разумеется, будут еще 2 матча, но 4 поражения с общим счетом 2:11 не оставляют шансов на выход в плей-офф. Высокий посев превратился в тыкву.

2. В других матчах ЛЧ «Барса» сыграла вничью с «Интером», «Наполи» – с «ПСЖ», «Атлетико» победил «Боруссию». «Ливерпуль» был сенсационно бит в Белграде. У «ПСЖ» проблемы в группе. «Барса» уже в плей-офф. Между «Атлетико» и «Боруссией» серьезный замес за лидерство. «Монако» продолжает тонуть.

3. Появились данные Football Leaks о российских клубах: в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП, «Зенит» указывал дочерние структуры «Газпрома» как второго главного спонсора в отчетах для УЕФА, спонсорский контракт РЖД с «Локомотивом» был переоценен в 2 раза, но у «Динамо» показатели еще круче.

4. Владелец «Монако» Рыболовлев задержан по требованию генпрокуратуры княжества. По другой информации, он сам пришел на допрос.

5. В НХЛ «Тампа» обыграла «Эдмонтон», у Кучерова 3 очка и звание первой звезды матча, у Василевского – 33 сэйва (вторая звезда). Все результаты дня – здесь.

6. «Чикаго» уволил главного тренера Джоэла Кенневилла. Он выиграл три Кубка Стэнли вместе с «Блэкхокс». Новому тренеру «Чикаго» Коллитону 33 года. Он самый молодой в лиге.

7. В КХЛ «Северсталь» потерпела поражение от «Йокерита», «Сочи» уступил минскому «Динамо». Череповчане проиграли 7 из 8 последних матчей.

8. Хабиб Нурмагомедов получил высшую государственную награду Дагестана.

9. Чиновница Глацких, олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике, отстранена от должности после слов о том, что государство ничего не должно молодежи.

10. В НБА «Даллас» обыграл на своем паркете «Вашингтон». Все результаты дня – здесь.

Цитаты.

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