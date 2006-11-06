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    Смородская о спонсорах «Локо»: «Ничего не было фальшивого, все реальное. Клуб близко не был к исключению из еврокубков»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия УЕФА Ольга Смородская финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию Football Leaks о том, что клуб в 2014 году подписал соглашения с фиктивным спонсором с целью обойти правила финансового фэйр-плей УЕФА.

    «Ничего не было фальшивого, все реальное. «Финресурс» – это компания, которая была полноценным спонсором «Локомотива», привлекала спонсоров, проходила все проверки.

    Футбольный клуб «Локомотив» близко не был к исключению из еврокубков. У нас было все сделано грамотно, и никаких оснований для беспокойства не было. У нас были одни из самых дорогих продаж в премьер-лиге, поэтому мы жили по средствам», – заявила Смородская.

    Football Leaks добрался до «Зенита» и «Локомотива»

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