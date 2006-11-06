Смородская о спонсорах «Локо»: «Ничего не было фальшивого, все реальное. Клуб близко не был к исключению из еврокубков»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию Football Leaks о том, что клуб в 2014 году подписал соглашения с фиктивным спонсором с целью обойти правила финансового фэйр-плей .

«Ничего не было фальшивого, все реальное. «Финресурс» – это компания, которая была полноценным спонсором , привлекала спонсоров, проходила все проверки.

Футбольный клуб «Локомотив» близко не был к исключению из еврокубков. У нас было все сделано грамотно, и никаких оснований для беспокойства не было. У нас были одни из самых дорогих продаж в премьер-лиге, поэтому мы жили по средствам», – заявила Смородская.

Football Leaks добрался до «Зенита» и «Локомотива»