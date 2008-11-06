Football Leaks: спонсорский контракт ВТБ с «Динамо» был переоценен в 10 раз

и «Рубин» были наказаны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей в 2012-2014 годах, сообщает .

В «Динамо» владельцем и генеральным спонсором был . 96% спонсорских взносов поступили от банка. 211-миллионный бюджет клуба зависел от ВТБ на 86%.

Комитет УЕФА по ФФП открыл дела против российских клубов. Оказалось, что сделка ВТБ с «Динамо» была переоценена на 1000%. Клуб получал 90 миллионов евро, хотя экономически обоснованной цифрой выглядели всего 9 миллионов.

Что касается , то здесь руководство Казани в те же годы вложило в клуб 60 миллионов евро через пожертвования и займы, чтобы закрыть долги в бюджете.

Отметим, что и «Рубин», и «Динамо» были отстранены от еврокубков на один сезон с испытательным сроком.

Football Leaks: в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП

Football Leaks: «Зенит» указывал дочерние структуры «Газпрома» как второго главного спонсора в отчетах для УЕФА

Football Leaks: спонсорский контракт РЖД с «Локомотивом» был переоценен в 2 раза