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    Football Leaks: спонсорский контракт ВТБ с «Динамо» был переоценен в 10 раз

    Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Динамо Москва ВТБ финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

    «Динамо» и «Рубин» были наказаны УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей в 2012-2014 годах, сообщает Football Leaks.

    В «Динамо» владельцем и генеральным спонсором был ВТБ. 96% спонсорских взносов поступили от банка. 211-миллионный бюджет клуба зависел от ВТБ на 86%.

    Комитет УЕФА по ФФП открыл дела против российских клубов. Оказалось, что сделка ВТБ с «Динамо» была переоценена на 1000%. Клуб получал 90 миллионов евро, хотя экономически обоснованной цифрой выглядели всего 9 миллионов.

    Что касается «Рубина», то здесь руководство Казани в те же годы вложило в клуб 60 миллионов евро через пожертвования и займы, чтобы закрыть долги в бюджете.

    Отметим, что и «Рубин», и «Динамо» были отстранены от еврокубков на один сезон с испытательным сроком.

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