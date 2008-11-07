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    «Барселона» вышла в плей-офф ЛЧ

    Теги Интер ПСВ Барселона Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол

    «Барселона» сыграла вничью с «Интером» (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

    Каталонский клуб первым в этом сезоне гарантировал себе участие в плей-офф. У «Барселоны» 10 очков, у «Интера» 7, на счету «Тоттенхэма» 4.

    Хотя оба конкурента еще могут догнать каталонскую команду по очкам, по дополнительным показателям «блауграна» не опустится ниже второго места в группе.

    ПСВ же после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) лишился шансов на выход в плей-офф и сможет только побороться за место в весенней части Лиги Европы.

     

     

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