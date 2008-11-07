«Барселона» вышла в плей-офф ЛЧ

сыграла вничью с «Интером» (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонский клуб первым в этом сезоне гарантировал себе участие в плей-офф. У «Барселоны» 10 очков, у «Интера» 7, на счету «Тоттенхэма» 4.

Хотя оба конкурента еще могут догнать каталонскую команду по очкам, по дополнительным показателям «блауграна» не опустится ниже второго места в группе.

ПСВ же после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) лишился шансов на выход в плей-офф и сможет только побороться за место в весенней части .