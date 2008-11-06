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    НХЛ. Новому тренеру «Чикаго» 33 года. Он самый молодой тренер в лиге

    Теги Чикаго Джереми Коллитон НХЛ АХЛ Рокфорд Хоккей

    Джереми Коллитон назначен новым главным тренером «Чикаго».

    Коллитон родился в 1985 году, сейчас ему 33 года. Таким образом, он стал самым молодым тренером в НХЛ.

    Ранее он работал в фарм-клубе «Чикаго» в АХЛ. Для него это был второй сезон в «Рокфорде». В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции.

    До перехода в североамериканскую лигу Коллитон был главным тренером «Моры» во второй шведской лиге.

    Коллитон в «Чикаго» сменил Джоля Кенневилля, который вместе с клубом выиграл три Кубка Стэнли.

    «Чикаго» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. Сейчас у команды серия из пяти поражений подряд.

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