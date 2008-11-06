НХЛ. Новому тренеру «Чикаго» 33 года. Он самый молодой тренер в лиге

Джереми Коллитон назначен новым главным тренером .

Коллитон родился в 1985 году, сейчас ему 33 года. Таким образом, он стал самым молодым тренером в .

Ранее он работал в фарм-клубе «Чикаго» в . Для него это был второй сезон в «Рокфорде». В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции.

До перехода в североамериканскую лигу Коллитон был главным тренером «Моры» во второй шведской лиге.

Коллитон в «Чикаго» сменил Джоля Кенневилля, который вместе с клубом выиграл три Кубка Стэнли.

«Чикаго» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. Сейчас у команды серия из пяти поражений подряд.