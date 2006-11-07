«Локомотив» проиграл все 4 матча в группе ЛЧ с разницей мячей 2:11

«Порту» обыграл «Локомотив» (4:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Московский клуб проиграл свой четвертый матч в группе с суммарной разницей мячей 2:11 и лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Драгау»
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Порту –
Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Эдер Милитао, Теллес, Эррера, Данилу Перейра, Оливер Торрес (Сержиу Оливейра, 85), Корона (Эрнани, 77), Марега, Браими (Отавио, 68).
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Фарфан, 46), Эдер (Смолов, 71).
- Предупреждения:
- Чорлука (3), Фелипе (48), Эдер Милитао (61), Отавио (84).