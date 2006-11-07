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    «Локомотив» проиграл все 4 матча в группе ЛЧ с разницей мячей 2:11

    Теги Локомотив Порту Лига чемпионов Футбол

    «Порту» обыграл «Локомотив» (4:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Московский клуб проиграл свой четвертый матч в группе с суммарной разницей мячей 2:11 и лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Порту Португалия – Локомотив Россия 4:1 (2:0, 2:1)
    Дата проведения
    6 ноября, 23.00, «Драгау»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Эррера, 2:0 – 42 Марега, 2:1 – 59 Фарфан, 3:1 – 67 Корона, 4:1 – 90 Отавио.
    ПортуКасильяс, Макси Перейра, Фелипе, Эдер Милитао, Теллес, Эррера, Данилу Перейра, Оливер Торрес (Сержиу Оливейра, 85), Корона (Эрнани, 77), Марега, Браими (Отавио, 68).
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Фарфан, 46), Эдер (Смолов, 71).
    Предупреждения:
    Чорлука (3), Фелипе (48), Эдер Милитао (61), Отавио (84).

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