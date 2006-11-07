«Локомотив» проиграл все 4 матча в группе ЛЧ с разницей мячей 2:11

«Порту» обыграл (4:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Московский клуб проиграл свой четвертый матч в группе с суммарной разницей мячей 2:11 и лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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