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    Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у «Интера», «Атлетико» примет «Боруссию» Д

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Интер Ливерпуль ПСВ Барселона Атлетико Брюгге Лига чемпионов Црвена Звезда результаты Наполи Тоттенхэм Футбол

    В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» проведет выездной матч с «Интером», «ПСЖ» – с «Наполи», «Атлетико» примет дортмундскую «Боруссию». 

    Лига чемпионов

    Групповой этап

    4-й тур

    Монако Монако – Брюгге Бельгия
    Дата проведения
    6 ноября, 20.55, «Луи II»
    превью матча онлайн статистика

     

    Црвена Звезда Сербия – Ливерпуль Англия
    Дата проведения
    6 ноября, 20.55, «Райко Митич»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тоттенхэм Англия – ПСВ Голландия
    Дата проведения
    6 ноября, 23.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

     

    Интер Италия – Барселона Испания
    Дата проведения
    6 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи Италия – ПСЖ Франция
    Дата проведения
    6 ноября, 23.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико Испания – Боруссия Д Германия
    Дата проведения
    6 ноября, 23.00, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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