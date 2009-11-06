Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у «Интера», «Атлетико» примет «Боруссию» Д

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» проведет выездной матч с «Интером», «ПСЖ» – с «Наполи», «Атлетико» примет дортмундскую «Боруссию».
Лига чемпионов
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.55, «Луи II»
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.55, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Ванда Метрополитано»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.