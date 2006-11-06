Football Leaks: в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП

провел расследование относительно российских клубов на предмет их соответствия финансовому фэйр-плей УЕФА.

В нарушении правил ФФП подзреваются , «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». Как утверждается в расследовании, с момента введения правил в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» вложили 1,65 миллиарда евро из бюджета российских госкомпаний, похожие схемы применяются и сейчас.

Так, генеральный спонсор – «Газпром» – влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, «Зенит» пошел на сделку со следствием.

В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП. А снижение уровня финансирования, согласно позиции руководства «Зенита», привело бы к оттоку интереса от футбола перед . Похожие аргументы позже предъявлял и «Локомотив».

«Динамо» и «Рубин» позже были отстранены от участия в еврокубках на один сезон с испытательным двухлетним сроком, а с «Зенита» и через три года сняли все ограничения.