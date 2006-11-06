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    Football Leaks: в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП

    Теги Локомотив Зенит Рубин УЕФА бизнес Динамо Москва Газпром ЧМ-2018 ВТБ финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

    Football Leaks провел расследование относительно российских клубов на предмет их соответствия финансовому фэйр-плей УЕФА.

    В нарушении правил ФФП подзреваются «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». Как утверждается в расследовании, с момента введения правил в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» вложили 1,65 миллиарда евро из бюджета российских госкомпаний, похожие схемы применяются и сейчас.

    Так, генеральный спонсор «Зенита» – «Газпром» – влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, «Зенит» пошел на сделку со следствием.

    В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП. А снижение уровня финансирования, согласно позиции руководства «Зенита», привело бы к оттоку интереса от футбола перед ЧМ-2018. Похожие аргументы позже предъявлял и «Локомотив».

    «Динамо» и «Рубин» позже были отстранены от участия в еврокубках на один сезон с испытательным двухлетним сроком, а с «Зенита» и «Локомотива» через три года сняли все ограничения.

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