Чиновница Глацких отстранена от должности после заявления о том, что государство ничего не должно молодежи

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Ольга Глацких отстранена от должности директора Департамента молодежной политики Свердловской области.

Данное решение было принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым после публикации видео со встречи Глацких со старшеклассниками и студентами Кировограда. Чиновница заявила, что государство не просило своих граждан рожать и поэтому ничего не должно детям.

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы.

Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», – заявил Куйвашев.

Золото Афин и гранты на 2 млн: Глацких известна не только фразой «государство не просило вас рожать»