Владелец «Монако» Рыболовлев задержан по требованию генпрокуратуры княжества

Российский миллиардер подозревается в нарушении закона.

Владельца сегодня задержали по требованию генеральной прокуратуры княжества и поместили в изолятор за несколько часов до матча команды с . В его офисе и на вилле прошли обыски.

Рыболовлеву выдвинули обвинения по делу о коррупции и незаконном влиянии, которое было возбуждено генпрокурором Монако еще в сентябре 2017 года. Тогда Рыболовлев, как сообщалось, использовал свои связи в правительстве княжества, чтобы обеспечить нужный исход уголовному делу в отношении арт-дилера Ива Бувье.

Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит?