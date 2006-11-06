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    Владелец «Монако» Рыболовлев задержан по требованию генпрокуратуры княжества

    Теги Монако лига 1 Франция происшествия Дмитрий Рыболовлев Футбол

    Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев подозревается в нарушении закона.

    Владельца «Монако» сегодня задержали по требованию генеральной прокуратуры княжества и поместили в изолятор за несколько часов до матча команды с «Брюгге». В его офисе и на вилле прошли обыски.

    Рыболовлеву выдвинули обвинения по делу о коррупции и незаконном влиянии, которое было возбуждено генпрокурором Монако еще в сентябре 2017 года. Тогда Рыболовлев, как сообщалось, использовал свои связи в правительстве княжества, чтобы обеспечить нужный исход уголовному делу в отношении арт-дилера Ива Бувье.

    Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит?

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