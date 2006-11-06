Владелец «Монако» Рыболовлев задержан по требованию генпрокуратуры княжества

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев подозревается в нарушении закона.
Владельца «Монако» сегодня задержали по требованию генеральной прокуратуры княжества и поместили в изолятор за несколько часов до матча команды с «Брюгге». В его офисе и на вилле прошли обыски.
Рыболовлеву выдвинули обвинения по делу о коррупции и незаконном влиянии, которое было возбуждено генпрокурором Монако еще в сентябре 2017 года. Тогда Рыболовлев, как сообщалось, использовал свои связи в правительстве княжества, чтобы обеспечить нужный исход уголовному делу в отношении арт-дилера Ива Бувье.
Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит?