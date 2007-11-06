Александр Тихонов: «Несколько регионов предлагали избираться в Госдуму, но мне некогда заниматься бездельем»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону пояснил свою позицию по спортсменам в политике.

– С большим уважением отношусь к спортивному прошлому наших депутатов. Но по их молчаливому согласию мы получили более 2000 допинг-случаев.

Все эти депутаты, которые выходцы из спорта, имеют прямой доступ к вице-премьеру, премьеру – и они должны были давно озвучить эти проблемы.

Кто за связь со спортом отвечает в Госдуме, Свищев? Вот его и надо уволить в первую очередь.

Именно поэтому я заострил внимание на этой проблеме. И если бы кто-то пробил уголовную ответственность за допинг, а не этот закон про 30-50 тысяч, наверное, мошенники реально бы задумались.

А что толку от того, что Журова там сидит? Что они за все это время приняли? И я хотел бы задать им еще один вопрос: почему они идут в Госдуму по партийным спискам, а не индивидуально? Да потому что не пройдет ни один!

– То есть вы не против спортсменов в Госдуме в принципе?

– Безусловно. Если народ их выберет – пожалуйста. Мне несколько регионов предлагали избираться, но мне некогда заниматься бездельем, – сказал Тихонов.

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Александр Тихонов: «Надо запретить избирать в Госдуму спортсменов. Нечего там задницы просиживать»