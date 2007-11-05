Свердловская чиновница, чемпионка ОИ – молодежи: «Государство вам ничего не должно»

Олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике Ольга Глацких, ныне являющаяся директором департамента молодежной политики Свердловской области, на встрече со старшеклассниками и студентами Кировограда заявила, что государство ничего не должно молодежи.

«На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно.

Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – сказала Глацких.

«Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников.

Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь», – добавила Глацких.

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