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    «Ливерпуль» в гостях проиграл «Црвене Звезде» (0:2). Павков оформил дубль

    Теги Ливерпуль Лига чемпионов Црвена Звезда Футбол

    «Црвена Звезда» победила «Ливерпуль» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    После 4 туров на счету «Ливерпуля» 6 очков, «Црвена Звезда» набрала 4. В другом матче группы C «Наполи» принимает «ПСЖ».

    Црвена Звезда Сербия – Ливерпуль Англия 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    6 ноября, 20.55, «Райко Митич»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Павков, 2:0 – 29 Павков.
    Црвена ЗвездаБорян, Савич, Родич, Стойкович (Гобелич, 59), Дегенек, Срнич, Йованчич, Крстичич (Йовичич, 73), Марин (Чаушич, 64), Бен-Набуан, Павков.
    ЛиверпульАлиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд (Гомес, 46), ван Дейк, Милнер, Вейналдум, Лаллана (Ориги, 79), Мане, Салах, Старридж (Фирмино, 46).
    Предупреждения:
    Марин (5), Лаллана (36).

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