«Ливерпуль» в гостях проиграл «Црвене Звезде» (0:2). Павков оформил дубль

«Црвена Звезда» победила «Ливерпуль» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
После 4 туров на счету «Ливерпуля» 6 очков, «Црвена Звезда» набрала 4. В другом матче группы C «Наполи» принимает «ПСЖ».
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.55, «Райко Митич»
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Црвена Звезда –
Борян, Савич, Родич, Стойкович (Гобелич, 59), Дегенек, Срнич, Йованчич, Крстичич (Йовичич, 73), Марин (Чаушич, 64), Бен-Набуан, Павков.
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Ливерпуль –
Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд (Гомес, 46), ван Дейк, Милнер, Вейналдум, Лаллана (Ориги, 79), Мане, Салах, Старридж (Фирмино, 46).