«Ливерпуль» в гостях проиграл «Црвене Звезде» (0:2). Павков оформил дубль

«Црвена Звезда» победила (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

После 4 туров на счету «Ливерпуля» 6 очков, «Црвена Звезда» набрала 4. В другом матче группы C «Наполи» принимает «ПСЖ».

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