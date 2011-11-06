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    Илья Казаков: «Уверен, Федуну предлагали вернуть Карреру. Он бы вернулся под гарантии строительства новой команды»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Илья Казаков Олег Кононов Массимо Каррера Футбол

    Журналист Илья Казаков заявил, что владельцу «Спартака» Леониду Федуну предлагали вернуть экс-главного тренера Массимо Карреру.

    «Уверен, что Федуну предлагали вернуть Карреру. Поскольку итальянец, судя по его словам, сам готов вернуться. Дело не только в том, что в Москве его обожают и здесь платили очень неплохие деньги.

    Но и в том, что его увольнение пришлось на период перестройки. Результаты были неудачные, но сам процесс Карреру наверняка интересовал. Под гарантии строительства новой команды он бы вернулся.

    Но я, как и две недели назад, не сомневаюсь, что будет назначен Кононов, который, надеюсь, понимает, в какую воду он сейчас вступает», – написал Казаков.

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