Илья Казаков: «Уверен, Федуну предлагали вернуть Карреру. Он бы вернулся под гарантии строительства новой команды»

Журналист Илья Казаков заявил, что владельцу Леониду Федуну предлагали вернуть экс-главного тренера .

«Уверен, что Федуну предлагали вернуть Карреру. Поскольку итальянец, судя по его словам, сам готов вернуться. Дело не только в том, что в Москве его обожают и здесь платили очень неплохие деньги.

Но и в том, что его увольнение пришлось на период перестройки. Результаты были неудачные, но сам процесс Карреру наверняка интересовал. Под гарантии строительства новой команды он бы вернулся.

Но я, как и две недели назад, не сомневаюсь, что будет назначен Кононов, который, надеюсь, понимает, в какую воду он сейчас вступает», – написал Казаков.

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