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    Хабиб получил высшую государственную награду Дагестана

    Теги светская хроника UFC Хабиб Нурмагомедов политика Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап получили ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан».

    Награду вручил глава республики Владимир Васильев на церемонии в Махачкале.

    «Хабиб – гордость Дагестана и России. Сейчас самым популярным, наверное, у нас в России становится головной убор – папаха. Спасибо большое», – сказал Васильев.

    7 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

    «Если на нас нападают извне, можем так прыгнуть, что мало не покажется». Путин встретился с Хабибом

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