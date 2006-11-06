Хабиб получил высшую государственную награду Дагестана

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап получили ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан».
Награду вручил глава республики Владимир Васильев на церемонии в Махачкале.
«Хабиб – гордость Дагестана и России. Сейчас самым популярным, наверное, у нас в России становится головной убор – папаха. Спасибо большое», – сказал Васильев.
7 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.
«Если на нас нападают извне, можем так прыгнуть, что мало не покажется». Путин встретился с Хабибом