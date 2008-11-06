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    КХЛ. «Северсталь» примет «Йокерит», «Сочи» против минского «Динамо»

    Теги Северсталь результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Сочи Хоккей

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Северсталь – Йокерит
    Дата проведения
    6 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Сочи – Динамо Минск
    Дата проведения
    6 ноября, 19.30, «Большой»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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