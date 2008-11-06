прямо сейчас КХЛ. «Северсталь» примет «Йокерит», «Сочи» против минского «Динамо» Теги Северсталь результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Сочи Хоккей КХЛ Регулярный чемпионат Северсталь – Йокерит Дата проведения 6 ноября, 19.00, «Ледовый дворец» Онлайн матча Видео Сочи – Динамо Минск Дата проведения 6 ноября, 19.30, «Большой» Онлайн матча Видео ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Таблица КХЛ Статистика КХЛ Зарегистрируйся и получи бесплатные призы: клюшка, свитер, шайба с эмблемой любимого клуба КХЛ!