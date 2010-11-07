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    «Локомотив» – второй в истории клуб из первой корзины, вылетевший из ЛЧ после 4 туров

    Теги Локомотив Блэкберн премьер-лига Россия Лига чемпионов Футбол

    «Локомотив» проиграл все 4 матча на групповом этапе Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф.

    Московский клуб при жеребьевке группового раунда был посеян из первой корзины как чемпион России. «Локо» стал лишь второй командой в истории Лиги чемпионов, которая была посеяна из первой корзины и потеряла шансы на продолжение борьбы уже после 4-го тура.

    Первой командой, потерпевшей такую неудачу, был «Блэкберн». В сезоне-1995/96 «Роверс» в статусе действующего чемпиона Англии набрали 1 очко в первых 4 турах турнира.

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