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    Football Leaks: спонсорский контракт РЖД с «Локомотивом» был переоценен в 2 раза

    Теги Локомотив премьер-лига Россия УЕФА бизнес финансовый фэйр-плей Football Leaks Футбол

    «Локомотиву» несколько лет назад удалось уйти от ответственности за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщается в отчете Football Leaks.

    У клуба за 2012-2013 годы была прибыль в размере 30 миллионов евро. 187 миллионов евро из 200 спонсорских миллионов в клуб были вложены РЖД. Взносы госкомпании составляли 86% от бюджета «Локо» за два года, который составлял 220 миллионов евро.

    В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП.

    В 2014-м «Локо» успешно закрыл долги через нового спонсора – компанию «Финресурс». Та внесла на счета «Локо» 95 миллионов евро. Выяснилось, что эта сумма была внесена фиктивным образом – это были деньги РЖД.

    Комитет УЕФА, расследовавший нарушения ФФП, знал об этом, но не указал это в отчете по «Локомотиву».

    Когда в отношении «Локо» было открыто дело, клуб нанял аудитора PwC. В итоге выяснилось, что контракты РЖД с клубом переоценены более чем на 100%. Из 187 миллионов экономически обоснованной была лишь сумма 87 миллионов евро.

    «Локомотив», напомним, выплатил штраф в размере 1,5 миллиона евро и избежал отстранения от еврокубков.

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