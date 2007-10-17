Российская молодежка не вышла на Евро, Германия снова проиграла, «Автомобилист» не дотянул до рекорда КХЛ и другие новости утра

1. Молодежная сборная России не пробилась на Евро-2019, заняв третье место в группе. Бушманов потратил самое талантливое поколение за 10 лет.

2. Лига наций. Франция победила Германию (2:1), Украина выиграла у Чехии (1:0) и другие результаты.

Германия впервые в истории проиграла 6 матчей за год и замыкает свою группу с 1 очком. Украинцы вышли в дивизион A, выиграв 3 матча.

3. КХЛ. «Автомобилист» впервые проиграл после 18 побед (двух матчей не хватило до рекорда лиги). Победная серия ЦСКА закончилась на 12-м матче. «Магнитка» уступила «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ) и другие результаты дня.

4. Товарищеские матчи. Бразилия победила Аргентину (1:0) благодаря голу на 93-й минуте (у Неймара 100 очков по системе «гол+пас» в 94 играх), Бельгия и Голландия сыграли вничью (1:1).

5. НХЛ. Гол Евгения Дадонова не помог «Флориде» победить в результативном матче против «Филадельфии» (5:6 Б). «Питтсбург» уступил «Ванкуверу» (2:3 ОТ), но Евгений Малкин вошел в топ-100 бомбардиров за всю историю лиги.

Коннор Макдэвид уже успел установить рекорд лиги, поучаствовав в первых 9 шайбах «Эдмонтона» в сезоне. До него такое никому не удавалось. Все результаты дня.

6. НХЛ. Евгений Свечников пропустит 5-6 месяцев после операции на колене.

7. Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кокорина и Мамаева. А пока игроки попросили о посещении храма при СИЗО.

8. НБА. Стартовал регулярный чемпионат – в первом матче сезона «Бостон» обыграл дома «Филадельфию» (105:87). Действующий чемпион «Голден Стэйт» оказался сильнее «Оклахомы» (108:100).

9. Футболисты РПЛ должны государству более 238 тысяч рублей. Больше всего долгов у игроков «Локомотива».

10. Цифра дня. ВВП России вырос на 952 млрд рублей за пять лет благодаря ЧМ-2018.

11. Евролига. 27+5 от Де Коло помогли ЦСКА одолеть «Маккаби» (89:86) в гостях и другие результаты.

12. Москва. Звонарева вышла во 2-й круг, Вихлянцева, Калинская, Макарова и Дьяченко выбыли, Халеп снялась из-за травмы спины. Рублев проиграл Кириосу, Донской вышел во 2-й круг, Карловский выбыл.

13. Комментатор после гола СКА в овертайме сказал: «Мы сделали это». «Спартак» пожаловался «Матч ТВ», а потом отозвал претензии.

14. Бокс. Артур Бетербиев встретится с Джо Смитом. Бой пройдет в США в декабре.

15. Счета Федерации гребного спорта России заморожены. Она должна поставщику лодок 9 миллионов рублей.

Цитаты дня:

Денисов о Кокорине и Мамаеве: «Не надо пафосных слов о воспитании молодежи. Футболисты – последние, с кого молодежь берет пример»

Адвокат Мамаева: «К эпизоду с Паком Павел непричастен. Другим потерпевшим предложили примирение сторон»

Дмитрий Медведев о камерах на улицах Москвы: «Без них мы бы многое не знали про наших футболистов»

Отец Хабиба: «За реванш хотим в 5 раз больше Конора. Bellator? 20 миллионов»