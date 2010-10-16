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    Германия впервые в истории проиграла 6 матчей за год

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    Сборная Германии уступила команде Франции в матче Лиги наций (1:2). 

    Немцы потерпели 6-е поражение в 2018 году. Это худший результат в истории. 

    До этого, команда Германии (ФРГ) проигрывала по 5 матчей за год в 1985 и 1956 годах.

    В 2018 году команда Йоахима Лева уступила в товарищеских матчах Бразилии (0:1) и Австрии (1:2), на ЧМ-2018 проиграла Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2), в также в Лиге наций – Голландии (0:3) и Франции (1:2).

    За год Германия одержала лишь три победы и дважды сыграла вничью.

    Кроме того, немцы впервые с 2000 года проиграли два официальных матча подряд.

    Германия лишь один раз в 11 играх 2018 года не пропустила. Это антирекорд за 54 года. Тогда команда пропускала во всех пяти играх.

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