Германия впервые в истории проиграла 6 матчей за год

уступила команде Франции в матче Лиги наций (1:2).

Немцы потерпели 6-е поражение в 2018 году. Это худший результат в истории.

До этого, команда Германии (ФРГ) проигрывала по 5 матчей за год в 1985 и 1956 годах.

В 2018 году команда Йоахима Лева уступила в товарищеских матчах Бразилии (0:1) и Австрии (1:2), на ЧМ-2018 проиграла Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2), в также в Лиге наций – Голландии (0:3) и Франции (1:2).

За год Германия одержала лишь три победы и дважды сыграла вничью.

Кроме того, немцы впервые с 2000 года проиграли два официальных матча подряд.

Германия лишь один раз в 11 играх 2018 года не пропустила. Это антирекорд за 54 года. Тогда команда пропускала во всех пяти играх.

Немцы ужасны: несколько цифр и странное объяснение Лева