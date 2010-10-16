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    Дмитрий Медведев о камерах на улицах Москвы: «Без них мы бы многое не знали про наших футболистов»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Дмитрий Медведев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о том, как московские камеры видеонаблюдения помогли в деле с драками с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Если бы не эти камеры, мы бы многое не знали, в том числе, например, про наших футболистов», – заявил Медведев. 

    В пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщили, что в Москве с 2012 года установлено более 143 тысяч видеокамер.

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. На прошлой неделе суд заключил двух футболистов под стражу до 8 декабря.

    Футболисты сперва устроили драку в кафе «Кофемания» на Большой Никитской, а затем – у гостиницы «Пекин».

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