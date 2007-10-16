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    Футболисты РПЛ должны государству более 238 тысяч рублей. Больше всего долгов у игроков «Локомотива»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Игорь Денисов премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Александр Коломейцев Евгений Марков Алексей Миранчук Футбол

    У игроков РПЛ в общей сложности имеется долг на сумму более 238 тысяч рублей перед государством.

    Данные взяты с сайта ФССП. В эту сумму входят неуплаченные налоги, штрафы и прочие виды задолженностей.

    Общее число исполнительных производств составляет 111. В основном футболисты нарушают ПДД, но есть и другие нарушения.

    Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов «Локомотива». Сумма – более 130 тысяч рублей. В список попали Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов.

    За игроками «Динамо» числится 19 незакрытых исполнительных производств, сумма – 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов у форварда бело-синих Евгения Маркова.

    В отношении игроков ЦСКА имеется 4 исполнительных производства (6300 рублей), «Спартака» – 5 (6000 рублей), а «Зенита» – 4 (5000 рублей).

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