Футболисты РПЛ должны государству более 238 тысяч рублей. Больше всего долгов у игроков «Локомотива»

У игроков в общей сложности имеется долг на сумму более 238 тысяч рублей перед государством.

Данные взяты с сайта ФССП. В эту сумму входят неуплаченные налоги, штрафы и прочие виды задолженностей.

Общее число исполнительных производств составляет 111. В основном футболисты нарушают ПДД, но есть и другие нарушения.

Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов . Сумма – более 130 тысяч рублей. В список попали , Александр Коломейцев и Игорь Денисов.

За игроками числится 19 незакрытых исполнительных производств, сумма – 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов у форварда бело-синих .

В отношении игроков ЦСКА имеется 4 исполнительных производства (6300 рублей), – 5 (6000 рублей), а «Зенита» – 4 (5000 рублей).