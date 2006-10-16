Оргкомитет ЧМ-2018: ВВП России за пять лет вырос на 952 млрд рублей благодаря турниру

Суммарный эффект ЧМ-2018 на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП страны.

Такие данные приводит оргкомитет турнира.

«Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП России.

Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя.

В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150–210 миллиардов рублей в год, что сопоставимо с эффектом, наблюдаемым во время подготовки и проведения чемпионата.

Ожидается, что около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций», – говорится в отчете.

Суммарное влияние чемпионата мира на ВВП России превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии.

По данным отчета, на подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 миллиардов рублей.