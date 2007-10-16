Денисов о Кокорине и Мамаеве: «Не надо пафосных слов о воспитании молодежи. Футболисты – последние, с кого молодежь берет пример»

Полузащитник Игорь Денисов поделился мнением о скандале, в который попали и Павел Мамаев.

– В последнее время столько было всего сказано по этому поводу. Не думаю, что буду оригинальным. Конечно, то, что мы все видели на видео – ужасно, недопустимо и стыдно. Это не должно повториться снова.

Немного беспокоит другое – то, с какой готовностью люди стремятся выносить оценки, глумиться и вершить суд над ближними. Причем самый жестокий суд – уже договорились до того, что ребят нужно посадить на семь лет, пожизненно отстранить от футбола и чего только еще не сделать. Вы это серьезно?!

– То есть вы считаете, что, несмотря на все произошедшее, клубы не должны игнорировать Кокорина и Мамаева?

– Постойте, но разве если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол – это все, что они умеют делать в жизни. Только не надо пафосных слов о воспитании молодежи: футболисты – последние, с кого молодежь берет пример.

Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и , но и к российскому обществу. Люди, у вас все хорошо?!

– Но где гарантии того, что Кокорин и Мамаев больше не повторят своих ошибок?

– Уверен, что те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представления о том, как себя надо вести. Но лично мое мнение – и я готов к тому, что оно не встретит понимания, – этого достаточно. Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести. Условный срок, огромный штраф, публичные извинения – все что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма – это не выход. Не предлагаю какого-то особенного отношения к ним – нужно решить все по закону, я лишь прошу обойтись без людоедства.

– Что вы сказали бы Кокорину и Мамаеву?

– Я понимаю, сколько грязи сейчас выльется на меня, но я хотел бы выразить им обоим мою человеческую поддержку и сочувствие и пожелать им и их семьям и, самое главное, детям достойно пройти через эти испытания, – сказал Денисов.