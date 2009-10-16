Счета Федерации гребного спорта России заморожены. Она должна поставщику лодок 9 млн рублей

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что финансовые счета организации были заморожены из-за долга перед поставщиком лодок.

«Определенные сложности у нас присутствуют. На основании судебного решения было произведено исполнительное производство, счета были ограничены. Долг федерации перед поставщиком лодок сейчас составляет 9 миллионов рублей. Речь идет о лодках, которые были приобретены в прошлом олимпийском цикле под сборную страны.

Да, с одной стороны, задолженность не выглядит критичной в представлении богатых спортивных федераций, но для нас это значимая сумма. Мы пытались договориться на рассрочку, на возврат лодок, но коммерческая структура, с которой был заключен договор, нам навстречу не идет.

До Нового года мы должны эту историю закончить», – сказал Свирин.