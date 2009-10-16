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    Счета Федерации гребного спорта России заморожены. Она должна поставщику лодок 9 млн рублей

    Теги академическая гребля ФГСР сборная России Алексей Свирин сборная России жен ТАСС Гребля

    Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что финансовые счета организации были заморожены из-за долга перед поставщиком лодок. 

    «Определенные сложности у нас присутствуют. На основании судебного решения было произведено исполнительное производство, счета были ограничены. Долг федерации перед поставщиком лодок сейчас составляет 9 миллионов рублей. Речь идет о лодках, которые были приобретены в прошлом олимпийском цикле под сборную страны. 

    Да, с одной стороны, задолженность не выглядит критичной в представлении богатых спортивных федераций, но для нас это значимая сумма. Мы пытались договориться на рассрочку, на возврат лодок, но коммерческая структура, с которой был заключен договор, нам навстречу не идет. 

    До Нового года мы должны эту историю закончить», – сказал Свирин. 

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