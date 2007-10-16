Отец Хабиба: «За реванш хотим в 5 раз больше Конора. Bellator? 20 миллионов»

Отец и тренер Хабиб Нурмагомедова Абдулманап рассказал, сколько сын должен зарабатывать за бои.

«Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали (Конору) в три раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться. Это первое.

Второе: какой смысл Конору, не проведя два или три боя, выходить с ним (Хабибом)? Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов (выходить биться), как Ислам Махачев, Фергюсон.

Bellator? Туда надо добавить один ноль еще. 20 миллионов? Да. Мы цену себе знаем», – сказал Нурмагомедов-старший.

За бой с Конором Хабиб должен заработать около 10 миллионов долларов.

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