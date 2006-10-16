Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кокорина и Мамаева

РФС обратился в комитет по этике по поводу скандальной ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
«В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина—Мамаева.
Мы сообщаем, что руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося.
По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», — сообщили в пресс-службе РФС.
Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. На прошлой неделе суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.
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