Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кокорина и Мамаева

РФС обратился в комитет по этике по поводу скандальной ситуации с форвардом Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина—Мамаева.

Мы сообщаем, что руководство приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося.

По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», — сообщили в пресс-службе РФС.

Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. На прошлой неделе суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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