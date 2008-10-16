Комментатор после гола СКА в овертайме сказал: «мы сделали это». «Спартак» пожаловался «Матч ТВ»

«Спартак» выразил недовольство комментарием матча КХЛ со СКА (2:3 ОТ).
Нападающий Наиль Якупов, отмечая заброшенную в овертайме шайбу, приложил руку к уху, а комментатор Олег Мосалев в этот момент сказал: «Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы все-таки сделали это».
Пресс-служба москвичей посчитала, что комментатор был пристрастен, и обсудила репортаж с креативным продюсером «КХЛ ТВ» Дмитрием Федоровым, а также озвучила позицию клуба одному из руководителей хоккейного телеканала. Кроме того, «Спартак» намерен отправить письмо в отдел трансляций канала.
Комментатор «Матч ТВ» сказал «мы сделали это» о победе СКА над «Спартаком» pic.twitter.com/KJyy1hRLaj— La Russie parle (@Russia_calls) October 15, 2018