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    Комментатор после гола СКА в овертайме сказал: «мы сделали это». «Спартак» пожаловался «Матч ТВ»

    Теги СКА Спартак телевидение Дмитрий Федоров КХЛ Наиль Якупов КХЛ ТВ Матч ТВ Хоккей

    «Спартак» выразил недовольство комментарием матча КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

    Нападающий Наиль Якупов, отмечая заброшенную в овертайме шайбу, приложил руку к уху, а комментатор Олег Мосалев в этот момент сказал: «Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы все-таки сделали это».  

    Пресс-служба москвичей посчитала, что комментатор был пристрастен, и обсудила репортаж с креативным продюсером «КХЛ ТВ» Дмитрием Федоровым, а также озвучила позицию клуба одному из руководителей хоккейного телеканала. Кроме того, «Спартак» намерен отправить письмо в отдел трансляций канала.

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