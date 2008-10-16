Комментатор после гола СКА в овертайме сказал: «мы сделали это». «Спартак» пожаловался «Матч ТВ»

«Спартак» выразил недовольство комментарием матча КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

Нападающий Наиль Якупов, отмечая заброшенную в овертайме шайбу, приложил руку к уху, а комментатор Олег Мосалев в этот момент сказал: «Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы все-таки сделали это».

Пресс-служба москвичей посчитала, что комментатор был пристрастен, и обсудила репортаж с креативным продюсером «КХЛ ТВ» Дмитрием Федоровым, а также озвучила позицию клуба одному из руководителей хоккейного телеканала. Кроме того, «Спартак» намерен отправить письмо в отдел трансляций канала.