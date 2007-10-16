НХЛ. «Питтсбург» против «Ванкувера», «Тампа» сыграет с «Каролиной»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 17 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.