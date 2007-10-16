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    НХЛ. «Питтсбург» против «Ванкувера», «Тампа» сыграет с «Каролиной»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Баффало Тампа-Бэй Каролина Флорида Ванкувер Миннесота Колорадо Эдмонтон Даллас Аризона НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нью-Джерси – Даллас
    Дата проведения
    17 октября, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Рейнджерс – Колорадо
    Дата проведения
    17 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Флорида
    Дата проведения
    17 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Питтсбург – Ванкувер
    Дата проведения
    17 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Каролина
    Дата проведения
    17 октября, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Аризона
    Дата проведения
    17 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Виннипег – Эдмонтон
    Дата проведения
    17 октября, 03.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Баффало
    Дата проведения
    17 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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