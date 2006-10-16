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    Кокорин и Мамаев попросили о посещении храма при СИЗО

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Диакон Кирилл Марковский, помощник начальника московского УФСИН России по организации работы с верующими сообщил, что находящиеся под следствием футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев изъявили желание посетить церковь при СИЗО.

    «Их посещали правозащитники, уполномоченный по правам человека ФСИН, насколько я знаю, возможно, психолог, но и я собираюсь их посетить.

    Просто на данный момент они в карантинной камере, но, как только их переведут в общую, это станет возможно.

    Мне известно, что они и сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление, службы проходят три раза в неделю, это очень часто, но подследственных очень много.

    Верующих у нас – 97%, почти все стремятся посетить храм, он красивый, расписной», – сказал Марковский.

    8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев в настоящее время содержатся в СИЗО «Бутырка».

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