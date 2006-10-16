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    Евролига. ЦСКА в гостях у «Маккаби», «Бавария» примет «Панатинаикос» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Панатинаикос Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария Будучность VOLI Дарушафака Бавария Баскетбол

    Сегодня состоятся четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19.

    Московский ЦСКА в гостях сыграет с тель-авивским «Маккаби». Немецкая «Бавария» примет греческий «Панатинаикос».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    2-й тур

    Дарушафака Турция  –  Будучность VOLI Черногория 71:63 (14:25, 25:10, 14:14, 18:14)
    Дата проведения
    16 октября, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча
    Дарушафака
    Пейнерс (15), Кидд (12), Саваш (8), Эванс (7 + 12 подборов), Маккаллум (4) – старт; Эрик (10), Оздемироглу (7), Диблер (3), Байгюль (3), Озмырзак (2), Браун (0), Демир (0).
    Будучность VOLI
    Гордич (11), Э.Кларк (11), Омич (7), К.Кларк (5), Крафт (2) – старт; Иванович (10), Джексон (9), Д.Николич (5), З.Николич (3), Барович (0).

    Маккаби FOX Израиль  –  ЦСКА Россия 81:87 (4 четверть)
    Дата проведения
    16 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Бавария Германия  –  Панатинаикос Греция 48:53 (3 четверть)
    Дата проведения
    16 октября, 21.30, «Ауди Доум»
    Онлайн матча

    Гербалайф Гран-Канария Испания  –  Барселона Ласса Испания 42:41 (2 четверть)
    Дата проведения
    16 октября, 22.00, «Гран-Канария Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, ЦСКА Россия – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Милан Италия – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Дарушафака Турция – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-1, Жальгирис Литва – 0-1, Бавария Германия – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Химки Россия – 0-1, Гран-Канария Испания – 0-1, Будучность Черногория – 0-2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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