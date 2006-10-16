Евролига. ЦСКА в гостях у «Маккаби», «Бавария» примет «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19.
Московский ЦСКА в гостях сыграет с тель-авивским «Маккаби». Немецкая «Бавария» примет греческий «Панатинаикос».
Евролига
Регулярный чемпионат
2-й тур
- Дата проведения
- 16 октября, 20.15, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
- Пейнерс (15), Кидд (12), Саваш (8), Эванс (7 + 12 подборов), Маккаллум (4) – старт; Эрик (10), Оздемироглу (7), Диблер (3), Байгюль (3), Озмырзак (2), Браун (0), Демир (0).
- Дата проведения
- 16 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 16 октября, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, ЦСКА Россия – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Реал Испания – 1-0, Милан Италия – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Дарушафака Турция – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-1, Жальгирис Литва – 0-1, Бавария Германия – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Химки Россия – 0-1, Гран-Канария Испания – 0-1, Будучность Черногория – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.