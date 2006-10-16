Адвокат Мамаева: «К эпизоду с Паком Павел непричастен. Другим потерпевшим предложили примирение сторон»

Адвокат полузащитника Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, как прошла очная ставка с участием футболиста и потерпевших в деле о драках.

– Очные ставки проводились достаточно долго. Следствие установило все необходимые обстоятельства. В том числе, касающиеся нашей защитной позиции.

Было выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал.

Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало. Тут мы заявляем о полной непричастности.

Что касается других потерпевших, Соловчука и Гайсина, то Мамаев принес свои извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред в результате своих действий. В том числе, материально.

Действия по отношению к Гайсину не могут охватывать состав хулиганства. Здесь речь идет о причинении побоев. Это статья, которая предусматривает в том числе прекращение уголовного преследования за примирением сторон.

- Возможно примирение сторон?

– Это зависит уже от потерпевшего. Мы со своей стороны такое предложение высказали. Мы сделали все, что от нас зависело. В том числе, в присутствии второй стороны.

Реакция может последовать на протяжении всего процесса. Дадим возможность обдумать свое решение в спокойной обстановке, – сказал Бушманов.

Мамаев и форвард «Зенита» стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. На прошлой неделе суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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