Москва (ATP). Первый круг. Карловский сыграет с Маннарино

В первый день «ВТБ Кубка Кремля» на турнире стартует хозяин кортов 24-летний Евгений Карловский (WC).

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

15 – 21 октября 2018

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 936 435 долларов

Крытые корты, хард

Первый круг