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    Москва (ATP). Первый круг. Карловский сыграет с Маннарино

    Теги результаты ATP ВТБ Кубок Кремля Теннис

    В первый день «ВТБ Кубка Кремля» на турнире стартует хозяин кортов 24-летний Евгений Карловский (WC).

    ВТБ Кубок Кремля

    Москва, Россия

    15 – 21 октября 2018

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 936 435 долларов

    Крытые корты, хард

    Первый круг

    Ник Кириос (Австралия) Андрей Рублев (Россия)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Евгений Донской (Россия) Михаил Кукушкин (Казахстан)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Адриан Маннарино (Франция) Евгений Карловский (Россия)
    Дата проведения
    15 октября, 14.00
    Онлайн матча

     

    Егор Герасимов (Беларусь) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Жереми Шарди (Франция) Денис Истомин (Узбекистан)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Андреас Сеппи (Италия) Мартин Клижан (Словакия)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Ласло Дьере (Сербия) Аляж Бедене (Словения)
    Дата проведения
    15 октября, 09.15
    Онлайн матча

     

    Лукаш Росол (Чехия) Маттео Берреттини (Италия)
    Дата проведения
    15 октября, 15.00
    Онлайн матча

     

    Бенуа Пэр (Франция) Миша Зверев (Германия)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Малек Жазири (Тунис) Мирза Башич (Босния и Герцеговина)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Пьер-Уг Эрбер (Франция) Александр Бублик (Казахстан)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

    Душан Лайович (Сербия) Филип Горански (Словакия)
    Дата проведения
    16 октября,
    Онлайн матча

     

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