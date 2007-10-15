Москва (ATP). Первый круг. Карловский сыграет с Маннарино

В первый день «ВТБ Кубка Кремля» на турнире стартует хозяин кортов 24-летний Евгений Карловский (WC).
ВТБ Кубок Кремля
Москва, Россия
15 – 21 октября 2018
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 936 435 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 15 октября, 14.00
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 15 октября, 09.15
- Дата проведения
- 15 октября, 15.00
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 16 октября,
- Дата проведения
- 16 октября,