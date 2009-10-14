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    Хабиб – Мэйвезеру: «Я готов драться. 50-0 против 27-0»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе обратился к экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мэйвезеру.

    «Давай, Флойд! Я готов драться. 50-0 против 27-0. Два парня, которые никогда не проигрывали. Вперед! Почему бы и нет? В джунглях есть только один король – и этот король, конечно, я. Потому что он не смог уронить Макгрегора, а я сделал это легко», – сказал Хабиб. Видео снял менеджер боксеров Дехуан Блэйк

    Хабиб победил Конора на UFC 229 болевым приемом в четвертом раунде. В прошлом году Флойд Мэйвезер победил Макгрегора в боксерском поединке техническим нокаутом в десятом раунде.

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