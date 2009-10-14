Хабиб – Мэйвезеру: «Я готов драться. 50-0 против 27-0»

Чемпион UFC в легком весе обратился к экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мэйвезеру.

«Давай, Флойд! Я готов драться. 50-0 против 27-0. Два парня, которые никогда не проигрывали. Вперед! Почему бы и нет? В джунглях есть только один король – и этот король, конечно, я. Потому что он не смог уронить Макгрегора, а я сделал это легко», – сказал Хабиб. Видео снял менеджер боксеров Дехуан Блэйк

Хабиб победил Конора на UFC 229 болевым приемом в четвертом раунде. В прошлом году Флойд Мэйвезер победил Макгрегора в боксерском поединке техническим нокаутом в десятом раунде.