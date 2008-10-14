России нужно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе первое место в группе B2 Лиги наций

Сборная России обыграла сборную Турции в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА (2:0).

Россияне лидируют в группе B2 после трех матчей, набрав 7 очков. Команде для гарантированного выхода из группы с первого места нужно набрать одно очко в единственном оставшемся матче со Швецией 20 ноября в Стокгольме.

При этом Россия может остаться первой даже при поражении от Швеции, если шведы в гостях не смогут обыграть Турцию. Скандинавы набрали одно очко в двух матчах, у них есть еще две игры.

Турция не сможет занять первое место в группе, поскольку им осталось провести один матч – со Швецией, а на их счету всего 3 очка после трех матчей.

Первое место в группе позволит квалифицироваться в дивизион A, а также выйти в финальный турнир с четырьмя победителями групп дивизиона B и побороться за выход на Евро-2020 через Лигу наций.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как устроена Лига наций