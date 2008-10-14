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    России нужно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе первое место в группе B2 Лиги наций

    Теги сборная Турции по футболу Сборная России по футболу Сборная Швеции по футболу Лига наций УЕФА Футбол

    Сборная России обыграла сборную Турции в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА (2:0).

    Россияне лидируют в группе B2 после трех матчей, набрав 7 очков. Команде для гарантированного выхода из группы с первого места нужно набрать одно очко в единственном оставшемся матче со Швецией 20 ноября в Стокгольме.

    При этом Россия может остаться первой даже при поражении от Швеции, если шведы в гостях не смогут обыграть Турцию. Скандинавы набрали одно очко в двух матчах, у них есть еще две игры.

    Турция не сможет занять первое место в группе, поскольку им осталось провести один матч – со Швецией, а на их счету всего 3 очка после трех матчей.

    Первое место в группе позволит квалифицироваться в дивизион A, а также выйти в финальный турнир с четырьмя победителями групп дивизиона B и побороться за выход на Евро-2020 через Лигу наций.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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