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    «Чемпионат»: Дюков из «Зенита» возглавит РФС

    Теги Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Александр Алаев Чемпионат.com Футбол

    У РФС в ближайшее время появится новый президент.

    По данным сайта «Чемпионат.com», им станет председатель совета директоров «Зенита» и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

    В ближайшее время будет собран исполком РФС, на котором будет выдвинута его кандидатура в качестве приоритетной. Позиция Дюкова согласована с помощником президента РФ Игорем Левитиным.

    Дюков был президентом «Зенита» с 2008 по 2017 год, с 2008-го же занимал должность председателя совета директоров петербургского клуба. Покинет ли он эту должность, неизвестно.

    Напомним, что сейчас обязанности президента РФС исполняет Александр Алаев. Он подменяет на этом посту Виталия Мутко, который в декабре 2017 года приостановил свою деятельность в качестве руководителя союза.

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