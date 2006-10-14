«Чемпионат»: Дюков из «Зенита» возглавит РФС

У РФС в ближайшее время появится новый президент.

По данным сайта «Чемпионат.com», им станет председатель совета директоров «Зенита» и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

В ближайшее время будет собран исполком РФС, на котором будет выдвинута его кандидатура в качестве приоритетной. Позиция Дюкова согласована с помощником президента РФ Игорем Левитиным.

Дюков был президентом «Зенита» с 2008 по 2017 год, с 2008-го же занимал должность председателя совета директоров петербургского клуба. Покинет ли он эту должность, неизвестно.

Напомним, что сейчас обязанности президента РФС исполняет Александр Алаев. Он подменяет на этом посту Виталия Мутко, который в декабре 2017 года приостановил свою деятельность в качестве руководителя союза.