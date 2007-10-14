Алексей Спиридонов: «Кокс, амфетамин, пьянство, драки – как я люблю наш футбол»

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал скандалы с российскими футболистами.

«Кокс, амфетамин, пьянство, драки – как я люблю наш футбол», – написал Спиридонов.

На этой неделе экс-игроки сборной России Александр Кокорин и были заключены под стражу до 8 декабря. Они обвиняются в избиении чиновников в московском кафе, а также нанесении побоев водителю ведущей «Первого канала».

Сегодня защитник Георгий Тигиев был задержан в Самаре с признаками опьянения. Анализы показали наличие в организме спортсмена амфетамина. Другого игрока самарцев, хавбека , также задержали сотрудники ГИББД. Наличие алкоголя в крови игрока превышало норму в три раза.