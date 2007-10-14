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    Алексей Спиридонов: «Кокс, амфетамин, пьянство, драки – как я люблю наш футбол»

    Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия фото Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Евгений Башкиров Алексей Спиридонов Георгий Тигиев Кокорин и Мамаев Волейбол

    Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал скандалы с российскими футболистами.

    «Кокс, амфетамин, пьянство, драки – как я люблю наш футбол», – написал Спиридонов.

    На этой неделе экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря. Они обвиняются в избиении чиновников в московском кафе, а также нанесении побоев водителю ведущей «Первого канала».

    Сегодня защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был задержан в Самаре с признаками опьянения. Анализы показали наличие в организме спортсмена амфетамина. Другого игрока самарцев, хавбека Евгения Башкирова, также задержали сотрудники ГИББД. Наличие алкоголя в крови игрока превышало норму в три раза.

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