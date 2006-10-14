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    Общественный наблюдатель: «Мамаев получил передачку от отца. Там лапша быстрого приготовления и сладости»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников сообщил о том, что передали хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву в СИЗО.

    «Они все поели, и с их стороны не было каких-то жалоб. Это относится и к питанию – есть можно. Павел Мамаев сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несет ответственность за содеянное.

    Павел получил передачку – как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных», – сказал Мельников в эфире телеканала «Москва 24».

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